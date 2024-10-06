КМВА: ППО знищила всі безпілотники рф, які атакували столицю
Київ • УНН
Київська міська військова адміністрація повідомила про успішне знищення всіх російських безпілотників, виявлених над Києвом. Повітряна тривога тривала понад 5 годин, але попередньо обійшлося без руйнувань та постраждалих.
ППО знищила всі російські БпЛА, виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста. Про це повідомляє КМВА, пише УНН.
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Зазначається, що вночі ворог вчергове застосував проти Києва свої безпілотники. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.
Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).
Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили),
Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих, - йдеться у повідомленні.
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