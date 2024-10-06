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КМВА: ППО знищила всі безпілотники рф, які атакували столицю

КМВА: ППО знищила всі безпілотники рф, які атакували столицю

Київ • УНН

 • 70712 перегляди

Київська міська військова адміністрація повідомила про успішне знищення всіх російських безпілотників, виявлених над Києвом. Повітряна тривога тривала понад 5 годин, але попередньо обійшлося без руйнувань та постраждалих.

ППО знищила всі російські БпЛА, виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста. Про це повідомляє КМВА, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вночі ворог вчергове застосував проти Києва свої безпілотники. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили),

- йдеться у повідомленні.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих, - йдеться у повідомленні.

У Чорному морі росія утримує два ракетоносії із загальним залпом до 8 "Калібрів"06.10.24, 07:01 • 55279 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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