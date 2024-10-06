КГВА: ПВО уничтожила все беспилотники рф, которые атаковали столицу

ПВО уничтожила все российские БпЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ночью враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники. На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений.

Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы), - говорится в сообщении.



Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших, - говорится в сообщении.

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