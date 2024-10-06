КГВА: ПВО уничтожила все беспилотники рф, которые атаковали столицу
Киев • УНН
Киевская городская военная администрация сообщила об успешном уничтожении всех российских беспилотников, обнаруженных над Киевом. Воздушная тревога длилась более 5 часов, но предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.
ПВО уничтожила все российские БпЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ночью враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники. На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений.
Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).
Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы),
Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших, - говорится в сообщении.
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