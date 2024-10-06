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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте уже более полусотни вражеских атак, оккупанты активизировались на Лиманском направлении - Генштаб

На фронте уже более полусотни вражеских атак, оккупанты активизировались на Лиманском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 14:17  •  1328 просмотра

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Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ на нескольких направлениях. Больше всего атак отбито на Лиманском и Покровском направлениях, где продолжаются интенсивные бои.

Войска рф продолжают штурмовать позиции украинских защитников на нескольких направлениях. Больше всего вражеских атак ВСУ отбили на Лиманском направлении и на Покровском направлении. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что от обстрелов с территории российской федерации и дальше страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

Вместе с тем оккупанты штурмуют позиции украинских защитников.

На Харьковском направлении россияне совершили пять атак вблизи Старицы и Волчанска, возле которого сейчас продолжаются боестолкновения.

В течение недели россияне применили около 20 ракет, более 800 КАБов и почти 400 ударных БпЛА различных типов - Зеленский6 октября 2024, 11:48 • 11020 просмотров

На Купянском направлении Кучеровка и Новоосиново были атакованы врагом три раза с начала сегодняшних суток, одна атака продолжается до сих пор. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар управляемыми бомбами в районы Зеленого Гая и Первомайского.

На Лиманском направлении четырнадцать раз оккупанты пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Григорьевки и Дибровы. Одиннадцать боев завершены, три - продолжаются по настоящее время.

На Краматорском направлении неподалеку Белой Горы Силы обороны отбили три атаки врага.

На Торецком  направлении оккупанты совершили восемь атак возле Торецка и Щербиновки, возле которой наступательные действия противника продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении состоялось десять наступательных действий противника - россияне штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Крутой Яр и Селидово.

На Кураховском направлении захватчики девять раз атаковали вблизи Новоселидово, Горняка, Цукурино, Острого, Георгиевки и Константиновки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Партизаны провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе - «АТЭШ»6 октября 2024, 08:07 • 15977 просмотров

На Времовском направлении, противник провел три штурма оборонительных рубежей наших защитников вблизи Богоявленки и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки. 

Напомним,

С начала года Минобороны Украины допустило к эксплуатации более 900 образцов вооружения, из них 600 - отечественного производства. Это значительно превышает показатели 2023 года, когда было кодифицировано 405 образцов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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