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На фронті відбулося 81 бойове зіткнення – Генштаб

На фронті відбулося 81 бойове зіткнення – Генштаб

Київ • УНН

 • 30849 перегляди

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою: сталося 81 бойове зіткнення, оскільки українські війська рішуче відбивають спроби Росії просунутися вперед і відкривають ефективний вогонь по ворогу по всій лінії бойового зіткнення.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. На даний час відбулося 81 бойове зіткнення. Сили оборони продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину території України, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили два місця скупчення особового складу противника, один район зосередження військової техніки, дві артилерійські системи, чотири пункти управління та базу пально-мастильних матеріалів.

Протягом доби російські загарбники завдали по території України один ракетний із застосуванням шести ракет та 47 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, задіяв 531 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2300 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із  застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська та Липців. Сили оборони проводять активні заходи вогневого впливу на підрозділи російських окупантів.

На Куп’янському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень  збільшилась до 12. Сили оборони успішно відбили п’ять атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Берестове,  Новоєгорівка та Макіївка. Українські захисники продовжують відбивати ще сім атак поблизу Петропавлівки, Берестового та Новоєгорівки. Ситуація напружена, проте контрольована.

За попередніми даними, з початку доби на цьому напрямку ворог втратив 64 окупанти та один танк.

На Лиманському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Спроби  російських окупантів просунутися в районах Тернів, Діброви та Торського успіху не мали. Українськими воїнами проводяться заходи щодо посилення переднього краю оборони.

Впродовж дня на Сіверському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень.  Особливо активним ворог був поблизу Виїмки. Тут він безуспішно намагався вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів. Ситуація напружена, водночас знаходиться під контролем Сил оборони України.

На Краматорському напрямку агресор шість разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Всі спроби були безуспішними. Втрат наших позицій не допущено. 

На Торецькому напрямку українські військові відбили одну атаку в районі Курдюмівки.

Найбільша кількість бойових зіткнень відбулася сьогодні на Покровському напрямку.  Ворог не полишає спроб за підтримки авіації та артилерії відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. З 27 бойових зіткнень в районах Новоолександрівки, Прогресу, Сокола, Новоселівки Першої, Уманського, Невельського та Нетайлового – 15 успішно відбито нашими захисниками. 12 боїв на даний час ще тривають. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника. 

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три танки, дві бойові броньовані машини, артилерійську систему та міномет. Водночас, пошкоджень зазнали один танк, дві бойові броньовані машини, два автомобілі та шість артилерійських систем.

На Курахівському напрямку на цей час доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка. Чотири ворожі атаки відбито. Триває бій в районі Красногорівки. Втрат позицій та територій не допущено.

На Времівському напрямку російські загарбники тричі атакували наші підрозділи в районі Старомайорського. Усі штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію. 

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Російським окупантам не вдалося відтіснити наші підрозділи від Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. Чотири  бойові зіткнення в районі Кринок безуспішно закінчились для ворога.  Українські військові продовжують контролювати ситуацію, втрат наших позицій не допущено.

Сили оборони завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.

На фронті відбулося 70 зіткнень, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою - Генштаб 31.05.24, 20:38 • 30766 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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