На фронті відбулося 70 зіткнень, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою - Генштаб

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 19742 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 48967 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65791 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110256 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134620 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138024 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238548 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171023 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190190 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173020 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 27075 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30746 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37862 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43826 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 23460 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238548 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359713 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375453 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291014 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364064 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59326 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76012 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87486 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170272 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172855 перегляди
Актуальне
На фронті відбулося 70 зіткнень, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою - Генштаб

На фронті відбулося 70 зіткнень, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою - Генштаб

Київ • УНН

 • 30766 перегляди

З початку доби 31 травня на фронті було зафіксовано 70 бойових зіткнень, причому найбільш інтенсивні бої відбувалися на Покровському напрямку, де тривали 11 з 24 боїв.

Від початку поточної доби, 31 травня, на фронті зафіксували 70 бойових зіткнення. Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де ще тривають 11 з 24 боїв з початку поточної доби. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Кількість бойових зіткнень зросла до 70. Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск і дають рішучу відсіч діям противника 

- йдеться в повідомленні.

Станом на 19:30 ситуація на різних напрямках наступна:

На Харківському напрямку ворог продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби по українських населених пунктах з території російської федерації. Ще три КАБи з напрямку російського Бєлгорода скинули терористи на Білий Колодязь. Загалом, від початку доби це село зазнало шість бомбових ударів КАБами з повітряного простору російської федерації.

На Куп’янському напрямку противник 10 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. Бойові дії ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка Берестове та Дружелюбівка. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку ворог дещо активізувався в районі Торського. Українські захисники стійко тримають позиції і не дають окупантам просунутися вперед.

На Сіверському напрямку противник знову проявляє активність в районі Роздолівки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник шість разів здійснив спроби покращити своє тактичне положення. О другій половині дня українські захисники відбивали ворожі атаки поблизу Нового, Андріївки та Богданівки.

На Покровському напрямку ще тривають 11 з 24 боїв з початку поточної доби. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Уманське та Євгенівка.

На Курахівському напрямку кількість бойових дій не змінилась. Разом з тим, ворог наніс бомбових ударів по Ілінці із застосуванням трьох КАБів та Єлизаветівці із застосуванням двох КАБів.

На Времівському напрямку агресор теж продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби. По одному КАБу ворог скинув на Велику Новосілку та Урожайне.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів по військових об’єктах на російському боці кордону

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЕнтоні Блінкен
spolucheni-shtatyСполучені Штати
kramatorskКраматорськ
kharkivХарків
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51