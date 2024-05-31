На фронте произошло 70 столкновений, на Покровском направлении ситуация остается напряженной - Генштаб

С начала текущих суток, 31 мая, на фронте зафиксировали 70 боевых столкновений. Самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где еще продолжаются 11 из 24 боев с начала текущих суток. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Количество боевых столкновений возросло до 70. Как и раньше, самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают натиск и дают решительный отпор действиям противника - говорится в сообщении.

По состоянию на 19:30 ситуация на разных направлениях следующая:

на Харьковском направлении враг продолжает применять управляемые авиационные бомбы по украинским населенным пунктам с территории российской федерации. Еще три кабы с направления российского белгорода сбросили террористы на Белый Колодец. В общем, с начала суток это село подверглось шесть бомбовых ударов КАБами из воздушного пространства российской федерации.

на Купянском направлении противник 10 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Боевые действия еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Петропавловка Берестово и Дружелюбовка. Ситуация контролируемая.

на Луганском направлении враг несколько активизировался в районе Торского. Украинские защитники стойко держат позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед.

на Северском направлении противник снова проявляет активность в районе Раздолевки. Ситуация контролируемая.

на Краматорском направлении с начала суток противник шесть раз предпринял попытки улучшить свое тактическое положение. Во второй половине дня украинские защитники отбивали вражеские атаки вблизи Нового, Андреевки и Богдановки.

на Покровском направлении еще продолжаются 11 из 24 боев с начала текущих суток. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Уманское и Евгеньевка.

на Кураховском направлении количество боевых действий не изменилось. Вместе с тем, враг нанес бомбовые удары по Ильинке с применением трех КАБов и Елизаветовке с применением двух КАБов.

на Времовском направлении агрессор тоже продолжает применять управляемые авиационные бомбы. По одному КАБу враг сбросил на большую Новоселку и Урожайное.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним

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