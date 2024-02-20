На фронте произошло 81 боевое столкновение - Генштаб
Киев • УНН
По данным Генерального штаба, украинские войска отбили 81 боестолкновение на нескольких фронтах.
За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение на передовой. В общем враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов. Об этом расширение в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, 6 раз атаковал наши подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 14 атак оккупантов в районах Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага возле Ластоцкого, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой областей.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Побьеда, Новомихайловки Донецкой области, где отражена 21 атака оккупантов.
На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался осуществить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении Силами обороны отражено 11 атак захватчиков у Малиновки и Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские войны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмов.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения врага - Генштаб20 февраля 2024, 05:27 • 12467 просмотров
На фронте произошло 81 боевое столкновение - Генштаб
По данным Генерального штаба, украинские войска отбили 81 боестолкновение на нескольких фронтах.
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