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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 81 боевое столкновение - Генштаб

На фронте произошло 81 боевое столкновение - Генштаб

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 05:45  •  11585 просмотра

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По данным Генерального штаба, украинские войска отбили 81 боестолкновение на нескольких фронтах.

За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение на передовой. В общем враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов. Об этом расширение в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, 6 раз атаковал наши подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 14 атак оккупантов в районах Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага возле Ластоцкого, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой областей.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Побьеда, Новомихайловки Донецкой области, где отражена 21 атака оккупантов.

На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался осуществить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 11 атак захватчиков у Малиновки и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские войны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмов.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения врага - Генштаб20 февраля 2024, 05:27 • 12467 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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На фронті відбулося 81 бойове зіткнення – Генштаб
81 combat engagements took place in the frontline - General Staff
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