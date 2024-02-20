На фронте произошло 81 боевое столкновение - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение на передовой. В общем враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов. Об этом расширение в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, 6 раз атаковал наши подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 14 атак оккупантов в районах Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага возле Ластоцкого, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой областей.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Побьеда, Новомихайловки Донецкой области, где отражена 21 атака оккупантов.

На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался осуществить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 11 атак захватчиков у Малиновки и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские войны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмов.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения врага - Генштаб