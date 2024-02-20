На фронті відбулося 81 бойове зіткнення – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу, українські війська відбили 81 бойове зіткнення на кількох фронтах.
Упродовж минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення на передовій. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. Про це розширення в ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, 6 разів атакував наші підрозділи в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак окупантів у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога біля Ластоцького, Північного, Первомайського та Невельського Донецької областей.
На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Поб'єди, Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку окупантів.
На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався здійснити наступ у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські війни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, упродовж минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмів.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження ворога – Генштаб20.02.24, 07:27 • 26766 переглядiв