Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Карповичі, Залізний Міст, Леонівка Чернігівської області; Біла Береза, Кучерівка, Рогізне, Волфине, Студенок, Бруски, Будки, Гаврилова Слобода, Безсалівка, Бачівськ Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кучерівка Сумської області - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, а також завдав двох авіаударів, скинувши три авіабомби, також здійснив 45 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Піщаного та Петропавлівки, загалом на даному напрямку відбулось чотири боєзіткнення, одне з яких наразі триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять атак загарбників у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.

На Краматорському напрямку точиться бій в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку сьогодні противник 24 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак окупантів, у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелене, Різдвянка, Нове Поле та Зірниця.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів та Степового. Точиться бій.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

