На фронті відбулося 66 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках
Київ • УНН
Від початку доби на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень. Ворог активно наступає на Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснюючи обстріли та авіаудари.
Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Карповичі, Залізний Міст, Леонівка Чернігівської області; Біла Береза, Кучерівка, Рогізне, Волфине, Студенок, Бруски, Будки, Гаврилова Слобода, Безсалівка, Бачівськ Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кучерівка Сумської області
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, а також завдав двох авіаударів, скинувши три авіабомби, також здійснив 45 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького.
На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Піщаного та Петропавлівки, загалом на даному напрямку відбулось чотири боєзіткнення, одне з яких наразі триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять атак загарбників у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне. Одне боєзіткнення на цей час триває.
На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.
На Краматорському напрямку точиться бій в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки. Одна атака досі триває.
На Покровському напрямку сьогодні противник 24 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак окупантів, у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелене, Різдвянка, Нове Поле та Зірниця.
На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів та Степового. Точиться бій.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.
