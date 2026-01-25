На фронті відбулося 66 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

$43.170.00
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 7256 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 8818 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 11509 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 23395 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 41732 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34003 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41913 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39486 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49532 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Популярнi новини
Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство25 січня, 05:15 • 8236 перегляди
Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянськуVideo25 січня, 05:46 • 5684 перегляди
"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю25 січня, 06:15 • 5108 перегляди
Президент України Володимир Зеленський святкує 48-річчя25 січня, 07:00 • 4112 перегляди
Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ25 січня, 07:39 • 4470 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 79652 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 92862 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 104309 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 98007 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 98948 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Абу-Дабі
Білорусь
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 18162 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 18427 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 35022 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 35590 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 48521 перегляди
Техніка
Опалення
Шахед-136
Соціальна мережа
Fox News

На фронті відбулося 66 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень. Ворог активно наступає на Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснюючи обстріли та авіаудари.

На фронті відбулося 66 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Карповичі, Залізний Міст, Леонівка Чернігівської області; Біла Береза, Кучерівка, Рогізне, Волфине, Студенок, Бруски, Будки, Гаврилова Слобода, Безсалівка, Бачівськ Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кучерівка Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, а також завдав двох авіаударів, скинувши три авіабомби, також здійснив 45 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Піщаного та Петропавлівки, загалом на даному напрямку відбулось чотири боєзіткнення, одне з яких наразі триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять атак загарбників у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.

На Краматорському напрямку точиться бій в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість  наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку сьогодні противник 24 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя. 

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак окупантів, у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелене, Різдвянка, Нове Поле та Зірниця.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів та Степового.  Точиться бій.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Понад 1000 солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу25.01.26, 07:31 • 3622 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Чернігівська область