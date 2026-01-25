С начала суток на фронте произошло 66 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Карповичи, Железный Мост, Леоновка Черниговской области; Белая Береза, Кучеровка, Рогизно, Волфино, Студенок, Бруски, Будки, Гаврилова Слобода, Бессаловка, Бачевск Сумской области. Авиаудару подвергся населенный пункт Кучеровка Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил одну попытку наступления, а также нанес два авиаудара, сбросив три авиабомбы, также совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Песчаного и Петропавловки, всего на данном направлении произошло четыре боестолкновения, одно из которых сейчас продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили десять атак захватчиков в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодези, Новоселовка и Заречное. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Славянском направлении в настоящее время боестолкновений не фиксировалось.

На Краматорском направлении идет бой в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении сегодня противник 24 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии и Новопавловки.

На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов, в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зеленое, Рождественка, Новое Поле и Зарница.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и Степного. Идет бой.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

