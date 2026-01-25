На фронте произошло 66 боевых столкновений: враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

$43.170.00
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 7216 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 8776 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 11489 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 23384 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 41724 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34002 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41913 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39486 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49530 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Популярные новости
Британия создает аналог ФБР: что известно о новом ведомстве25 января, 05:15 • 8236 просмотра
Партизаны уничтожили автомобиль оккупантов с ценным грузом в российском БрянскеVideo25 января, 05:46 • 5684 просмотра
"Сдержать Россию": НАТО создает роботизированную зону на границах с РФ и Беларусью25 января, 06:15 • 5108 просмотра
Президент Украины Владимир Зеленский празднует 48-летие25 января, 07:00 • 4112 просмотра
Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ25 января, 07:39 • 4470 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 79636 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 92848 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 104300 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 97995 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 98936 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 18158 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 18422 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 35018 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 35585 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 48515 просмотра
На фронте произошло 66 боевых столкновений: враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 44 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 66 боевых столкновений. Враг активно наступает на Покровском и Гуляйпольском направлениях, осуществляя обстрелы и авиаудары.

На фронте произошло 66 боевых столкновений: враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток на фронте произошло 66 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Карповичи, Железный Мост, Леоновка Черниговской области; Белая Береза, Кучеровка, Рогизно, Волфино, Студенок, Бруски, Будки, Гаврилова Слобода, Бессаловка, Бачевск Сумской области. Авиаудару подвергся населенный пункт Кучеровка Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил одну попытку наступления, а также нанес два авиаудара, сбросив три авиабомбы, также совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Песчаного и Петропавловки, всего на данном направлении произошло четыре боестолкновения, одно из которых сейчас продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили десять атак захватчиков в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодези, Новоселовка и Заречное. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Славянском направлении в настоящее время боестолкновений не фиксировалось.

На Краматорском направлении идет бой в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении сегодня противник 24 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии и Новопавловки.

На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья. 

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов, в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зеленое, Рождественка, Новое Поле и Зарница.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и Степного.  Идет бой.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста. 

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

