На фронті відбулося 53 бойові зіткнення, ворог все активніше атакує на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів, зокрема по районах населених пунктів Заріччя, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Рогізне, Іскрисківщина, Прогрес, Рижівка, Будки, Кучерівка Сумської області - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував у районі населеного пункту Вовчанські Хутори та у бік Охрімівки. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки загарбників у районі Зарічного та у бік населеного пункту Ставки. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку агресор атакував чотири рази у районі Ямполя, Закітного та Платонівки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Новодмитрівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки. Дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Філія та у напрямках населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили вісім атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував двічі у районі населеного пункту Тернове. Авіаудару керованими бомбами зазнали Гаврилівка та Федорівське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 16 атак окупантів у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Залізничного, Варварівки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне. Три боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Веселянка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували в Генштабі.

