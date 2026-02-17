На фронте произошло 53 боевых столкновения, враг все активнее атакует на Гуляйпольском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновения. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы, в частности по районам населенных пунктов Заречье, Михальчина-Слобода Черниговской области; Рогизне, Искрисковщина, Прогресс, Рыжевка, Будки, Кучеровка Сумской области - говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора и в сторону Охримовки. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в районе Заречного и в сторону населенного пункта Ставки. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении агрессор атаковал четыре раза в районе Ямполя, Закитного и Платоновки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Новодмитровки.

На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 11 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Филиа и в направлениях населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили восемь атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал дважды в районе населенного пункта Терновое. Авиаудару управляемыми бомбами подверглись Гавриловка и Федоровское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 16 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Железнодорожного, Варваровки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвиженка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Чаривное. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглась Веселянка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

На фронте за сутки 16 февраля произошло 201 боестолкновение - Генштаб