На фронте произошло 53 боевых столкновения, враг все активнее атакует на Гуляйпольском направлении - Генштаб

Эксклюзив
14:26 • 2828 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 10107 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 13320 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 14398 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 17069 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 23629 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 33313 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 44415 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 52489 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38895 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
публикации
Эксклюзивы
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 21534 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 23405 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 19071 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб11:03 • 9492 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 10949 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 19339 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 38382 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 47956 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 68453 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 72945 просмотра
Эмманюэль Макрон
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 11170 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 8052 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 24438 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 22133 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 25137 просмотра
На фронте произошло 53 боевых столкновения, враг все активнее атакует на Гуляйпольском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 53 боевых столкновения. Российские войска активно действуют на Гуляйпольском и Покровском направлениях, осуществляя многочисленные атаки и обстрелы.

На фронте произошло 53 боевых столкновения, враг все активнее атакует на Гуляйпольском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновения. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы, в частности по районам населенных пунктов Заречье, Михальчина-Слобода Черниговской области; Рогизне, Искрисковщина, Прогресс, Рыжевка, Будки, Кучеровка Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора и в сторону Охримовки. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в районе Заречного и в сторону населенного пункта Ставки. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении агрессор атаковал четыре раза в районе Ямполя, Закитного и Платоновки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Новодмитровки. 

На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 11 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Филиа и в направлениях населенных пунктов Новый Донбасс, Новоалександровка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили восемь атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал дважды в районе населенного пункта Терновое. Авиаудару управляемыми бомбами подверглись Гавриловка и Федоровское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 16 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Железнодорожного, Варваровки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвиженка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Чаривное. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглась Веселянка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

На фронте за сутки 16 февраля произошло 201 боестолкновение - Генштаб17.02.26, 09:42 • 2784 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Славянск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск