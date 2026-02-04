На фронті відбулося 40 бойових зіткнень, окупанти обстрілюють прикордоння - Генштаб

$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 19827 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 16110 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 19946 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 34045 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 49131 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 39494 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36832 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33975 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21381 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto4 лютого, 04:32 • 17970 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"4 лютого, 05:00 • 19802 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto4 лютого, 05:46 • 32029 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 19701 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 37409 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 16734 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 53626 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 55129 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 94002 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 102413 перегляди
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Донецька область
Державний кордон України
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 278 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 24862 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 24618 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 27289 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 33934 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink
Brent

На фронті відбулося 40 бойових зіткнень, окупанти обстрілюють прикордоння - Генштаб

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Від початку доби зафіксовано 40 бойових зіткнень. Окупанти обстріляли населені пункти Чернігівської та Сумської областей з російської території.

На фронті відбулося 40 бойових зіткнень, окупанти обстрілюють прикордоння - Генштаб

Від початку поточної доби на фронті відбулось 40 бойових зіткнень. Окупанти завдали з російської території артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Клюси Чернігівської області; Рижівка, Рогізне, Будки, Іскрисківщина, Волфине, Біла Береза Сумської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав два авіаудари, скину п’ять авіабомб та здійснив 30 обстрілів населених пунктів й позицій українських підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Графське та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки загарбників в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку росіяни намагаються просунутися на позиції українських військ в районі Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення в даний час тривають.

На Краматорському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Васюківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик та Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 16 спроб потіснити Сили оборони України із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 11 атак.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного. Одне боєзіткнення ще триває. Під ворожими авіаударами опинилися Зелене та Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Степногірська. Ворог завдав авіаудару до Комишувасі.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Нагадаємо

З початку 2026 року зафіксовано 217 російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Євген Устименко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Електроенергія
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна