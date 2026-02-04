На фронті відбулося 40 бойових зіткнень, окупанти обстрілюють прикордоння - Генштаб
Від початку доби зафіксовано 40 бойових зіткнень. Окупанти обстріляли населені пункти Чернігівської та Сумської областей з російської території.
Від початку поточної доби на фронті відбулось 40 бойових зіткнень. Окупанти завдали з російської території артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Клюси Чернігівської області; Рижівка, Рогізне, Будки, Іскрисківщина, Волфине, Біла Береза Сумської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав два авіаудари, скину п’ять авіабомб та здійснив 30 обстрілів населених пунктів й позицій українських підрозділів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Графське та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки загарбників в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Лиман.
На Слов’янському напрямку росіяни намагаються просунутися на позиції українських військ в районі Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення в даний час тривають.
На Краматорському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Васюківки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик та Софіївка.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 16 спроб потіснити Сили оборони України із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 11 атак.
На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного. Одне боєзіткнення ще триває. Під ворожими авіаударами опинилися Зелене та Верхня Терса.
На Оріхівському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Степногірська. Ворог завдав авіаудару до Комишувасі.
На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
