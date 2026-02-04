На фронте произошло 40 боевых столкновений, оккупанты обстреливают приграничье - Генштаб

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 11835 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 19729 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 16026 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 19864 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 33975 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 49084 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 39461 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36829 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33972 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21379 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
74%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 17972 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 19804 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 32030 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 19702 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 37412 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 16649 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 53536 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 55041 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 93903 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 102308 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Илон Маск
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 260 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 24785 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 24548 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 27228 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 33873 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк
Нефть марки Brent

На фронте произошло 40 боевых столкновений, оккупанты обстреливают приграничье - Генштаб

Киев • УНН

 • 110 просмотра

С начала суток зафиксировано 40 боевых столкновений. Оккупанты обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской областей с российской территории.

На фронте произошло 40 боевых столкновений, оккупанты обстреливают приграничье - Генштаб

С начала текущих суток на фронте произошло 40 боевых столкновений. Оккупанты нанесли с российской территории артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Клюсы Черниговской области; Рыжевка, Рогизне, Будки, Искрисковщина, Волфино, Белая Береза Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб и совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Графское и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении россияне пытаются продвинуться на позиции украинских войск в районе Платоновки и в сторону Рай-Александровки. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник совершал одно наступательное действие в районе Васюковки.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 16 попыток потеснить Силы обороны Украины с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Молодецкое, Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 11 атак.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного. Одно боестолкновение еще продолжается. Под вражескими авиаударами оказались Зеленое и Верхняя Терса.

На Ореховском направлении противник совершал одно наступательное действие в районе Степногорска. Враг нанес авиаудар по Камышевахе.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Напомним

С начала 2026 года зафиксировано 217 российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Евгений Устименко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Электроэнергия
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина