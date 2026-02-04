На фронте произошло 40 боевых столкновений, оккупанты обстреливают приграничье - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 40 боевых столкновений. Оккупанты обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской областей с российской территории.
С начала текущих суток на фронте произошло 40 боевых столкновений. Оккупанты нанесли с российской территории артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Клюсы Черниговской области; Рыжевка, Рогизне, Будки, Искрисковщина, Волфино, Белая Береза Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб и совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских подразделений.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Графское и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман.
На Славянском направлении россияне пытаются продвинуться на позиции украинских войск в районе Платоновки и в сторону Рай-Александровки. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Краматорском направлении противник совершал одно наступательное действие в районе Васюковки.
На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 16 попыток потеснить Силы обороны Украины с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Молодецкое, Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 11 атак.
На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного. Одно боестолкновение еще продолжается. Под вражескими авиаударами оказались Зеленое и Верхняя Терса.
На Ореховском направлении противник совершал одно наступательное действие в районе Степногорска. Враг нанес авиаудар по Камышевахе.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
Напомним
С начала 2026 года зафиксировано 217 российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.