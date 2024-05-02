На фронті відбулося 121 бойове зіткнення – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу на різних ділянках фронту в Україні відбулося 121 бойове зіткнення, під час яких противник завдав 5 ракетних ударів, 63 авіаудари та 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
- На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку відбито 14 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших військ.
Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління ворога – Генштаб02.05.24, 07:04 • 20532 перегляди