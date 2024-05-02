На фронте произошло 121 боевое столкновение - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  109153 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  110949 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  112467 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  112928 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100993 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103566 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125274 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120219 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128360 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154729 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  244879 просмотра
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29 апреля 2024, 11:08  •  245143 просмотра

На фронте произошло 121 боевое столкновение - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта в Украине произошло 121 боестолкновение, во время которых противник нанес 5 ракетных ударов, 63 авиаудара и 72 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  3152 просмотра
На фронте произошло 121 боевое столкновение - Генштаб

Россияне 368 раз атаковали Запорожскую область за сутки

За сутки россияне атаковали Запорожскую область 368 раз, поразив 8 населенных пунктов авиаударами, беспилотниками, РСЗО и артиллерийским огнем.

Общество •   •  3424 просмотра
Россияне 368 раз атаковали Запорожскую область за сутки

Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления врага - Генштаб

За минувшие сутки авиационные и ракетные подразделения Вооруженных Сил Украины нанесли удары по 1 пункту управления противника, 1 наземной станции управления БПЛА и 8 местам сосредоточения живой силы противника.

Война •   •  4793 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления врага - Генштаб

Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем

Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за разногласий по ситуации в Газе, а президент Петр назвал действия Израиля в Газе "геноцидом".

Война •   •  4527 просмотра
Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем

2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного регулированию рыболовного промысла и сохранению рыбных ресурсов Мирового океана - Дня тунца. Событие, которое было основано ООН, назвали именно так, потому что тунец является одной из самых популярных рыб в мире. По данным ООН, в тунцовой промышленности заняты почти сто государств мира.

УНН Lite •   •  7974 просмотра
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

Республиканец Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в сговоре с демократами и предложила проголосовать за его отставку, которая, скорее всего, провалится из-за поддержки Джонсона демократами.

политика •   •  11335 просмотра
Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ

Министр обороны России Шойгу призвал увеличить объем и качество поставок вооружения российским войскам, чтобы сохранить темпы их наступления в Украине.

Война •   •  10542 просмотра
Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ

Посолка США отреагировала на удар по Одессе

Еще одна ужасная атака российских баллистических ракет на Одессу ночью привела к повреждению склада, ранению 14 человек и подчеркнула потребность Украины в более мощных системах противовоздушной обороны.

Война •   •  12242 просмотра
Посолка США отреагировала на удар по Одессе

"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

Грузия переживает переломный момент: в Тбилиси вспыхивают протесты, полиция применяет водометы и перцовый баллончик против демонстрантов, которые пытаются прорваться к воротам парламента, что вызывает беспокойство президента Еврокомиссии фон дер Ляйен относительно европейского пути Грузии.

Общество •   •  14269 просмотра
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии

По меньшей мере 10 человек погибли и 21 пропал без вести в результате самой страшной в истории катастрофы, вызванной проливными дождями в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Общество •   •  12086 просмотра
Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии