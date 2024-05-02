Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления врага - Генштаб

2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного регулированию рыболовного промысла и сохранению рыбных ресурсов Мирового океана - Дня тунца. Событие, которое было основано ООН, назвали именно так, потому что тунец является одной из самых популярных рыб в мире. По данным ООН, в тунцовой промышленности заняты почти сто государств мира.