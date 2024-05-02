Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления врага - Генштаб
Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг
Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона
Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ
Посолка США отреагировала на удар по Одессе
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси
Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии
Удар по Одессе: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля
Популярные
Оккупанты, вероятно, попали в склад "Новой почты" в Одессе - местные паблики
В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым
Почти 70 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины
Взрывы прогремели в Одессе - СМИ
США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления врага - Генштаб
За минувшие сутки авиационные и ракетные подразделения Вооруженных Сил Украины нанесли удары по 1 пункту управления противника, 1 наземной станции управления БПЛА и 8 местам сосредоточения живой силы противника.
Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем
Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за разногласий по ситуации в Газе, а президент Петр назвал действия Израиля в Газе "геноцидом".
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг
Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного регулированию рыболовного промысла и сохранению рыбных ресурсов Мирового океана - Дня тунца. Событие, которое было основано ООН, назвали именно так, потому что тунец является одной из самых популярных рыб в мире. По данным ООН, в тунцовой промышленности заняты почти сто государств мира.
Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона
Республиканец Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в сговоре с демократами и предложила проголосовать за его отставку, которая, скорее всего, провалится из-за поддержки Джонсона демократами.
Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ
Министр обороны России Шойгу призвал увеличить объем и качество поставок вооружения российским войскам, чтобы сохранить темпы их наступления в Украине.
Посолка США отреагировала на удар по Одессе
Еще одна ужасная атака российских баллистических ракет на Одессу ночью привела к повреждению склада, ранению 14 человек и подчеркнула потребность Украины в более мощных системах противовоздушной обороны.
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси
Грузия переживает переломный момент: в Тбилиси вспыхивают протесты, полиция применяет водометы и перцовый баллончик против демонстрантов, которые пытаются прорваться к воротам парламента, что вызывает беспокойство президента Еврокомиссии фон дер Ляйен относительно европейского пути Грузии.
Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии
По меньшей мере 10 человек погибли и 21 пропал без вести в результате самой страшной в истории катастрофы, вызванной проливными дождями в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Удар по Одессе: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар
Российская ракетная атака на Одессу повредила гражданскую инфраструктуру, вызвав масштабный пожар, в котором пострадали 14 человек и для тушения которого понадобилось 68 спасателей.
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля
Турция решает присоединиться к делу Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН, обвиняя Израиль в совершении геноцида в Газе.