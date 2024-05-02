Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління ворога – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу авіаційні та ракетні підрозділи Збройних Сил України завдали ударів по 1 пункту управління противника, 1 наземній станції управління БПЛА та 8 місцях зосередження живої сили противника.
Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління ворога. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.
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Також авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по
- 1 наземній станції управління БпЛА,
- 8 районах зосередження особового складу противника.
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