На фронті від початку доби - 185 зіткнень: третина з них на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Від початку доби 8 листопада між Силами оборони України та російськими військами відбулося 185 бойових зіткнень. Найактивніші бої зафіксовані на Покровському, Південно-Слобожанському та Олександрівському напрямках.

На фронті від початку доби - 185 зіткнень: третина з них на Покровському напрямку

Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби, 08 листопада, відбулися 185 бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту. Найзапекліші бої тривають на Покровському, Південно–Слобожанському та Олександрівському напрямках, де ворог веде масовані штурми. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 08.11.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, від початку цієї доби відбулося 185 боєзіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосували 41 ракету та скинули 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3667 дронів-камікадзе та здійснили 3732 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 бойових зіткнень. Противник завдав дев’яти авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 149 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 17 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу у бік Петропавлівки й Піщаного. 

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку ворог 14 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 69 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Наші захисники стримують натиск противника.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 93 окупанти, з яких 58 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили вісім одиниць автомобільної техніки та дев’ять безпілотних літальних апаратів, також уражено танк, артилерійську систему, 13 одиниць автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та 11 укриттів для особового складу противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулось дев’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку від початку доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

В Покровську тривають вуличні бої, російські загарбники намагаються просунутися на північ міста, перевдягаючись у цивільний одяг. Українським військовим вдалося частково відновити логістику та завезти боєкомплект.

Віта Зеленецька

