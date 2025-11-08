На фронте с начала суток - 185 столкновений: треть из них на Покровском направлении

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток, 08 ноября, произошло 185 боевых столкновений вдоль всей линии фронта. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Южно-Слобожанском и Александровском направлениях, где враг ведет массированные штурмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 08.11.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала этих суток произошло 185 боестолкновений.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применили 41 ракету и сбросили 71 управляемую бомбу. Кроме этого, задействовали для поражения 3667 дронов-камикадзе и совершили 3732 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боевых столкновений. Противник нанес девять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 149 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 17 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Двуречанское и Колодязное.

На Купянском направлении противник совершил шесть попыток наступления в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили три штурмовые действия в районах населенных пунктов Заречное, Дерилово и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении враг 14 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении наши воины отбили вражеское наступление в районе Зализнянского.

На Константиновском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 69 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Проминь, Лисовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Фили. Наши защитники сдерживают натиск противника.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 93 оккупанта, из которых 58 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили восемь единиц автомобильной техники и девять беспилотных летательных аппаратов, также поражены танк, артиллерийская система, 13 единиц автомобильной техники, пункт управления БпЛА и 11 укрытий для личного состава противника - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Приволье и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло девять боестолкновений в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении с начала суток произошло два боестолкновения – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

В Покровске продолжаются уличные бои, российские захватчики пытаются продвинуться на север города, переодеваясь в гражданскую одежду. Украинским военным удалось частично восстановить логистику и завезти боекомплект.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для уничтожения россиян, противник пытается атаковать в районе Мирнограда - ОСГВ "Восток"