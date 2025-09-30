$41.320.16
Ексклюзив
13:32 • 14264 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 19801 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 32918 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 55248 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 29553 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 25779 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 22980 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21220 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 23163 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 73102 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 14259 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров'я
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 73100 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 158682 перегляди
На фронті сталося 89 боїв, понад третина з них на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 808 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 89 бойових зіткнень, з яких 32 припали на Покровський напрямок. Ворог здійснив атаки на кількох напрямках, зокрема Північно-Слобожанському, Лиманському та Торецькому.

На фронті сталося 89 боїв, понад третина з них на Покровському напрямку - Генштаб

З початку доби на фронті сталося 89 боїв, понад третина з них - на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 30 вересня, пише УНН.

З початку цієї доби відбулося 89 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, як вказано, постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Сімейкине, Шалигине, Козаче, Хутір Михайлівський Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість атак ворожих військ. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, а також здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких вісім - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не відмічено.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишового.

Шість разів окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор атакує у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки, два боєзіткнення наразі тривають.

На Краматорському напрямку агресор тричі йшов вперед у районі Білої Гори та у бік Предтечиного, був зупинений нашими воїнами.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та відбили 29 атак противника, досі бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка. Сили оборони ворожі штурми.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів в районі Полтавки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитись до наших оборонців, ще одне боєзіткнення триває.

На решті напрямків, як повідомляється, - без особливих змін.

ССО підтвердили ураження РЛС С-400 "Тріумф" в окупованому Криму30.09.25, 10:55 • 2742 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Торецьк