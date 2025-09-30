$41.320.16
Эксклюзив
13:32 • 13307 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 18802 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 32301 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 54271 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 29121 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 25612 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 22860 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21189 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23133 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 72675 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
На фронте произошло 89 боев, более трети из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 676 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 89 боевых столкновений, из которых 32 пришлись на Покровское направление. Враг совершил атаки на нескольких направлениях, в частности Северо-Слобожанском, Лиманском и Торецком.

На фронте произошло 89 боев, более трети из них на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 89 боев, более трети из них - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 30 сентября, пишет УНН.

С начала этих суток произошло 89 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Семейкино, Шалыгино, Казачье, Хутор Михайловский Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть атак вражеских войск. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, а также совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Ямполовка и в сторону Дробышево.

Шесть раз оккупанты пытались идти вперед на Сиверском направлении, агрессор атакует в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки, два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор трижды шел вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино, был остановлен нашими воинами.

На Торецком направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районах Торецка, Дылеевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 29 атак противника, до сих пор бои продолжаются в трех локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороне, Сосновка, Сентябрьское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригоровка. Силы обороны вражеские штурмы.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Полтавки.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, еще одно боестолкновение продолжается.

На остальных направлениях, как сообщается, - без особых изменений.

ССО подтвердили поражение РЛС С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму30.09.25, 10:55 • 2720 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Торецк