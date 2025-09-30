На фронте произошло 89 боев, более трети из них на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 89 боев, более трети из них - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 30 сентября, пишет УНН.

С начала этих суток произошло 89 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Семейкино, Шалыгино, Казачье, Хутор Михайловский Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть атак вражеских войск. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, а также совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Ямполовка и в сторону Дробышево.

Шесть раз оккупанты пытались идти вперед на Сиверском направлении, агрессор атакует в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки, два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор трижды шел вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино, был остановлен нашими воинами.

На Торецком направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районах Торецка, Дылеевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 29 атак противника, до сих пор бои продолжаются в трех локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороне, Сосновка, Сентябрьское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригоровка. Силы обороны вражеские штурмы.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Полтавки.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, еще одно боестолкновение продолжается.

На остальных направлениях, как сообщается, - без особых изменений.

ССО подтвердили поражение РЛС С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму