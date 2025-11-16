Мирний діалог між Україною та росією неминучий, переговори мають відбутись у Туреччині - глава МЗС країни
Київ • УНН
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна між Україною та росією неминуче завершиться переговорним процесом. Він вважає Туреччину найприйнятнішим місцем для переговорів, оскільки це єдине місце, прийнятне для обох сторін.
Війна між Україною та росією неминуче завершиться переговорним процесом. Таке переконання в ефірі телеканалу A Haber висловив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, найприйнятнішим місцем для переговорів є саме Туреччина, адже це єдине прийнятне місце для обох сторін.
Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться. Звичайно, ми не можемо вдаватися в подробиці. Це може статися в Туреччині, це може статися деінде, але я вірю, що цей мир точно настане
Він підкреслив, що війна триває вже четвертий рік, а її глобальні наслідки відчуваються дуже гостро, при цьому бойові дії зараз перебувають у своїй найгіршій точці, оскільки сторони зосереджені на знищенні енергетичної та транспортної інфраструктури, і війна перетворилася на "війну дронів".
"Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується з втратами", - резюмував Фідан.
Нагадаємо
Напередодні секретар РНБО Рустем Умєров провів зустрічі в Туреччині з міністром оборони, головою розвідки та радником президента.
За резльтатами зустрічей Умєров повідомив про домовленості з рф щодо звільнення 1200 українців з полону.
Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти переговори Трампа та путіна будь-коли24.10.25, 16:58 • 3518 переглядiв