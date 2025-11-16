Мирный диалог между Украиной и Россией неизбежен, переговоры должны состояться в Турции - глава МИД страны

$42.060.00
48.880.00
ukenru
15 ноября, 17:21 • 10766 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 23105 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 33900 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 32700 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 47019 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 42649 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 36962 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28853 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19175 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 72450 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ватикан вернул 62 артефакта коренным народам Канады15 ноября, 15:48 • 3268 просмотра
Украинцы подали миллион заявок на зимнюю поддержку через "Дію" - Зеленский15 ноября, 16:13 • 5886 просмотра
Лубинец сообщил о вероятном расстреле украинских бойцов российскими военными15 ноября, 16:34 • 3808 просмотра
Мэр Яготина Дзюба публично цитирует запрещенный в Украине фильм "Брат 2"Photo15 ноября, 17:58 • 12394 просмотра
В лесу на Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного: в ТЦК заявляют, что мужчина был в розыске15 ноября, 18:31 • 8774 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 72450 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 66138 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 45449 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 70193 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 297562 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Турция
Херсонская область
Хмельницкий
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 21249 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 72444 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 26984 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 43253 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 37132 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)

Мирный диалог между Украиной и Россией неизбежен, переговоры должны состояться в Турции - глава МИД страны

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно завершится переговорным процессом. Он считает Турцию наиболее подходящим местом для переговоров, поскольку это единственное место, приемлемое для обеих сторон.

Мирный диалог между Украиной и Россией неизбежен, переговоры должны состояться в Турции - глава МИД страны

Война между Украиной и Россией неизбежно завершится переговорным процессом. Такое убеждение в эфире телеканала A Haber высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, наиболее приемлемым местом для переговоров является именно Турция, так как это единственное приемлемое место для обеих сторон.

Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит

- сказал дипломат.

Он подчеркнул, что война длится уже четвертый год, а ее глобальные последствия ощущаются очень остро, при этом боевые действия сейчас находятся в своей худшей точке, поскольку стороны сосредоточены на уничтожении энергетической и транспортной инфраструктуры, и война превратилась в "войну дронов".

"Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями", - резюмировал Фидан.

Напомним

Накануне секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречи в Турции с министром обороны, главой разведки и советником президента.

По результатам встреч Умеров сообщил о договоренностях с РФ по освобождению 1200 украинцев из плена.

Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры Трампа и Путина в любое время24.10.25, 16:58 • 3518 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Турция
Украина