Мирный диалог между Украиной и Россией неизбежен, переговоры должны состояться в Турции - глава МИД страны
Киев • УНН
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно завершится переговорным процессом. Он считает Турцию наиболее подходящим местом для переговоров, поскольку это единственное место, приемлемое для обеих сторон.
Подробности
По его словам, наиболее приемлемым местом для переговоров является именно Турция, так как это единственное приемлемое место для обеих сторон.
Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит
Он подчеркнул, что война длится уже четвертый год, а ее глобальные последствия ощущаются очень остро, при этом боевые действия сейчас находятся в своей худшей точке, поскольку стороны сосредоточены на уничтожении энергетической и транспортной инфраструктуры, и война превратилась в "войну дронов".
"Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями", - резюмировал Фидан.
Напомним
Накануне секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречи в Турции с министром обороны, главой разведки и советником президента.
По результатам встреч Умеров сообщил о договоренностях с РФ по освобождению 1200 украинцев из плена.
