Мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього: Зеленський провів розмову з прем’єром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере візит до Вашингтону, наголосивши, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього.

Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Говорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обмінялись оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили нашу спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України. Йонас відзначив, що це справді історичне досягнення: Європа ще ніколи не була такою обʼєднаною навколо України. Впевнені, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього. Українці захистили незалежність, Україна обʼєднала багато народів і, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців