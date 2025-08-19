Мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього: Зеленський провів розмову з прем’єром Норвегії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере візит до Вашингтону. Вони наголосили, що гарантії безпеки є ключем до надійного та тривалого миру.
Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
Говорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обмінялись оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили нашу спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України. Йонас відзначив, що це справді історичне досягнення: Європа ще ніколи не була такою обʼєднаною навколо України. Впевнені, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього. Українці захистили незалежність, Україна обʼєднала багато народів і, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців
Він наголосив, що Україна зараз активно працює на всіх рівнях над конкретикою, над тим, якою буде архітектура гарантій, з усіма учасниками "Коаліції охочих".
Звісно, обговорили наші двосторонні відносини з Норвегією: багато спільних речей робимо. Особливо цінуємо взаємодію в енергетичній сфері. Домовилися з Йонасом зустрітись найближчим часом
Нагадаємо
Український лідер Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою подальші кроки та підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії. Тиск має посилюватися, поки рф не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну.