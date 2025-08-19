$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 17871 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 18455 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 19716 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 19154 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 19189 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 82503 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 65886 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 80402 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 99006 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього: Зеленський провів розмову з прем’єром Норвегії

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере візит до Вашингтону. Вони наголосили, що гарантії безпеки є ключем до надійного та тривалого миру.

Мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього: Зеленський провів розмову з прем’єром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере візит до Вашингтону, наголосивши, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього.

Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Говорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обмінялись оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили нашу спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України. Йонас відзначив, що це справді історичне досягнення: Європа ще ніколи не була такою обʼєднаною навколо України. Впевнені, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього. Українці захистили незалежність, Україна обʼєднала багато народів і, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців

- написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна зараз активно працює на всіх рівнях над конкретикою, над тим, якою буде архітектура гарантій, з усіма учасниками "Коаліції охочих".

Звісно, обговорили наші двосторонні відносини з Норвегією: багато спільних речей робимо. Особливо цінуємо взаємодію в енергетичній сфері. Домовилися з Йонасом зустрітись найближчим часом

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Український лідер Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою подальші кроки та підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії. Тиск має посилюватися, поки рф не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну.

Павло Башинський

