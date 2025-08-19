Мир может стать надежным и длительным, и именно гарантии безопасности – ключ к этому: Зеленский провел разговор с премьером Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере визит в Вашингтон, подчеркнув, что мир может стать надежным и длительным, и именно гарантии безопасности – ключ к этому.

Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Говорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Обменялись оценками встреч в Вашингтоне и обсудили нашу совместную со всеми партнерами работу по сильным гарантиям безопасности для Украины. Йонас отметил, что это действительно историческое достижение: Европа еще никогда не была так объединена вокруг Украины. Уверены, что мир может стать надежным и длительным, и именно гарантии безопасности – ключ к этому. Украинцы защитили независимость, Украина объединила многие народы и, обеспечив сильные гарантии безопасности, точно обеспечит будущее для украинцев

Он подчеркнул, что Украина сейчас активно работает на всех уровнях над конкретикой, над тем, какой будет архитектура гарантий, со всеми участниками "Коалиции желающих".

Конечно, обсудили наши двусторонние отношения с Норвегией: много общих вещей делаем. Особенно ценим взаимодействие в энергетической сфере. Договорились с Йонасом встретиться в ближайшее время