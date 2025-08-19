$41.260.08
12:26 • 6462 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 18154 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 18689 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 19925 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 19266 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 19232 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 82972 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 66164 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 80668 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 99266 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Мир может стать надежным и длительным, и именно гарантии безопасности – ключ к этому: Зеленский провел разговор с премьером Норвегии

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере визит в Вашингтон. Они подчеркнули, что гарантии безопасности являются ключом к надежному и длительному миру.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере визит в Вашингтон, подчеркнув, что мир может стать надежным и длительным, и именно гарантии безопасности – ключ к этому.

Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Говорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Обменялись оценками встреч в Вашингтоне и обсудили нашу совместную со всеми партнерами работу по сильным гарантиям безопасности для Украины. Йонас отметил, что это действительно историческое достижение: Европа еще никогда не была так объединена вокруг Украины. Уверены, что мир может стать надежным и длительным, и именно гарантии безопасности – ключ к этому. Украинцы защитили независимость, Украина объединила многие народы и, обеспечив сильные гарантии безопасности, точно обеспечит будущее для украинцев

- написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сейчас активно работает на всех уровнях над конкретикой, над тем, какой будет архитектура гарантий, со всеми участниками "Коалиции желающих".

Конечно, обсудили наши двусторонние отношения с Норвегией: много общих вещей делаем. Особенно ценим взаимодействие в энергетической сфере. Договорились с Йонасом встретиться в ближайшее время

- добавил Зеленский.

Напомним

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой дальнейшие шаги и подготовку нового, 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Давление должно усиливаться, пока РФ не предпримет реальных шагов, чтобы остановить войну.

Павел Башинский

