Представник ЄС щодо санкцій: ми на межі потенційного великого конфлікту і не готові до його вирішення
Київ • УНН
Спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що Європа перебуває на межі потенційного великого конфлікту і не має ресурсів для його вирішення. Загрози посилюються через ескалацію війни в Україні та прольоти дронів над країнами ЄС.
Коли я прокидаюся вранці, перше, що я перевіряю, це скільки людей загинуло в Україні вчора. Це не випробування. Це справжній конфлікт, і це випробовує нас. І тепер ми бачили дрони в Данії, в Мюнхені, в Естонії, прольоти. Ми на межі потенційного великого конфлікту, і ми не готові з ним впоратися, все так просто. Я навіть не збираюся говорити про наші оборонні сили, але як Європа, ми не готові з цим впоратися, і абсолютно правильно, що ми висунули це як критично важливе питання порядку денного
О'Салліван додав, що "це означає, що нам доведеться витрачати більше грошей на оборону", хоча він би волів, аби вони були витрачені на школи та лікарні.
Доповнення
Девід О'Салліван посланець ЄС з питань санкцій з 2023 року, він відігравав ключову міжнародну роль у розробці вже 19-го пакету санкцій проти рф, спрямованих на те, щоб змусити путіна припинити війну в Україні.
Раніше УНН писав, що ЄС змінює стратегію санкцій проти росії, готуючи жорсткіші обмеження замість поетапного посилення тиску. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про значно суворіші заходи в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі, які увійдуть до 19-го пакета санкцій, узгодженого зі США.