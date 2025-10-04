Представник ЄС щодо санкцій: ми на межі потенційного великого конфлікту і не готові до його вирішення

$41.280.00
48.500.00
ukenru
3 жовтня, 16:00 • 32035 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 52149 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 61028 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 58878 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 35708 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 50150 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 33885 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21158 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20857 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16960 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
0м/с
75%
751мм
Популярнi новини
Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі4 жовтня, 00:38 • 13321 перегляди
Військові ЗСУ показали ефектне знищення російської гармати, САУ та міномета на Краматорському напрямкуVideo01:40 • 3542 перегляди
Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення02:14 • 4118 перегляди
Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботуPhoto03:59 • 4990 перегляди
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській областіVideo04:16 • 18163 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 32778 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 43113 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 61023 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 58873 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 50148 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Сектор Газа
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 19692 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 32031 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 33738 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 36632 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 79430 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
MIM-104 Patriot
The New York Times
Свіфт
E-6 Mercury

Представник ЄС щодо санкцій: ми на межі потенційного великого конфлікту і не готові до його вирішення

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що Європа перебуває на межі потенційного великого конфлікту і не має ресурсів для його вирішення. Загрози посилюються через ескалацію війни в Україні та прольоти дронів над країнами ЄС.

Представник ЄС щодо санкцій: ми на межі потенційного великого конфлікту і не готові до його вирішення

Спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван попередив, що Європа "на межі потенційного великого конфлікту" і наразі не має достатньо ресурсів для його вирішення, загрози посилюються через ескалацію війни в Україні та випадки прольотів дронів над країнами ЄС, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Коли я прокидаюся вранці, перше, що я перевіряю, це скільки людей загинуло в Україні вчора. Це не випробування. Це справжній конфлікт, і це випробовує нас. І тепер ми бачили дрони в Данії, в Мюнхені, в Естонії, прольоти. Ми на межі потенційного великого конфлікту, і ми не готові з ним впоратися, все так просто. Я навіть не збираюся говорити про наші оборонні сили, але як Європа, ми не готові з цим впоратися, і абсолютно правильно, що ми висунули це як критично важливе питання порядку денного

- розповів О'Салліван під час виступу в Інституті міжнародних та європейських справ у Дубліні 3 жовтня.

О'Салліван додав, що "це означає, що нам доведеться витрачати більше грошей на оборону", хоча він би волів, аби вони були витрачені на школи та лікарні.

Доповнення

Девід О'Салліван посланець ЄС з питань санкцій з 2023 року, він відігравав ключову міжнародну роль у розробці вже 19-го пакету санкцій проти рф, спрямованих на те, щоб змусити путіна припинити війну в Україні.

Раніше УНН писав, що ЄС змінює стратегію санкцій проти росії, готуючи жорсткіші обмеження замість поетапного посилення тиску. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про значно суворіші заходи в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі, які увійдуть до 19-го пакета санкцій, узгодженого зі США.

Альона Уткіна

Новини Світу
Володимир Путін
The Guardian
Європейська комісія
Мюнхен
Європейський Союз
Данія
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Естонія
Україна