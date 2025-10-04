Представник ЄС щодо санкцій: ми на межі потенційного великого конфлікту і не готові до його вирішення

Спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван попередив, що Європа "на межі потенційного великого конфлікту" і наразі не має достатньо ресурсів для його вирішення, загрози посилюються через ескалацію війни в Україні та випадки прольотів дронів над країнами ЄС, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Коли я прокидаюся вранці, перше, що я перевіряю, це скільки людей загинуло в Україні вчора. Це не випробування. Це справжній конфлікт, і це випробовує нас. І тепер ми бачили дрони в Данії, в Мюнхені, в Естонії, прольоти. Ми на межі потенційного великого конфлікту, і ми не готові з ним впоратися, все так просто. Я навіть не збираюся говорити про наші оборонні сили, але як Європа, ми не готові з цим впоратися, і абсолютно правильно, що ми висунули це як критично важливе питання порядку денного