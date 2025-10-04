Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению

Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан предупредил, что Европа "на грани потенциального крупного конфликта" и сейчас не имеет достаточно ресурсов для его решения, угрозы усиливаются из-за эскалации войны в Украине и случаев пролетов дронов над странами ЕС, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Когда я просыпаюсь утром, первое, что я проверяю, это сколько людей погибло в Украине вчера. Это не испытание. Это настоящий конфликт, и это испытывает нас. И теперь мы видели дроны в Дании, в Мюнхене, в Эстонии, пролеты. Мы на грани потенциального крупного конфликта, и мы не готовы с ним справиться, все так просто. Я даже не собираюсь говорить о наших оборонных силах, но как Европа, мы не готовы с этим справиться, и абсолютно правильно, что мы выдвинули это как критически важный вопрос повестки дня