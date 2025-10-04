Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению
Киев • УНН
Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что Европа находится на грани потенциального крупного конфликта и не имеет ресурсов для его разрешения. Угрозы усиливаются из-за эскалации войны в Украине и пролетов дронов над странами ЕС.
Когда я просыпаюсь утром, первое, что я проверяю, это сколько людей погибло в Украине вчера. Это не испытание. Это настоящий конфликт, и это испытывает нас. И теперь мы видели дроны в Дании, в Мюнхене, в Эстонии, пролеты. Мы на грани потенциального крупного конфликта, и мы не готовы с ним справиться, все так просто. Я даже не собираюсь говорить о наших оборонных силах, но как Европа, мы не готовы с этим справиться, и абсолютно правильно, что мы выдвинули это как критически важный вопрос повестки дня
О'Салливан добавил, что "это означает, что нам придется тратить больше денег на оборону", хотя он бы предпочел, чтобы они были потрачены на школы и больницы.
Дополнение
Дэвид О'Салливан посланник ЕС по вопросам санкций с 2023 года, он играл ключевую международную роль в разработке уже 19-го пакета санкций против РФ, направленных на то, чтобы заставить Путина прекратить войну в Украине.
Ранее УНН писал, что ЕС меняет стратегию санкций против России, готовя более жесткие ограничения вместо поэтапного усиления давления. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительно более строгих мерах в энергетике, финансовых услугах и торговле, которые войдут в 19-й пакет санкций, согласованный с США.