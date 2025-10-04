$41.280.00
3 октября
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 52141 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 61020 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 58870 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 35706 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 50147 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 33885 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21158 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20857 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16960 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что Европа находится на грани потенциального крупного конфликта и не имеет ресурсов для его разрешения. Угрозы усиливаются из-за эскалации войны в Украине и пролетов дронов над странами ЕС.

Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению

Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан предупредил, что Европа "на грани потенциального крупного конфликта" и сейчас не имеет достаточно ресурсов для его решения, угрозы усиливаются из-за эскалации войны в Украине и случаев пролетов дронов над странами ЕС, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Когда я просыпаюсь утром, первое, что я проверяю, это сколько людей погибло в Украине вчера. Это не испытание. Это настоящий конфликт, и это испытывает нас. И теперь мы видели дроны в Дании, в Мюнхене, в Эстонии, пролеты. Мы на грани потенциального крупного конфликта, и мы не готовы с ним справиться, все так просто. Я даже не собираюсь говорить о наших оборонных силах, но как Европа, мы не готовы с этим справиться, и абсолютно правильно, что мы выдвинули это как критически важный вопрос повестки дня

- рассказал О'Салливан во время выступления в Институте международных и европейских дел в Дублине 3 октября.

О'Салливан добавил, что "это означает, что нам придется тратить больше денег на оборону", хотя он бы предпочел, чтобы они были потрачены на школы и больницы.

Дополнение

Дэвид О'Салливан посланник ЕС по вопросам санкций с 2023 года, он играл ключевую международную роль в разработке уже 19-го пакета санкций против РФ, направленных на то, чтобы заставить Путина прекратить войну в Украине.

Ранее УНН писал, что ЕС меняет стратегию санкций против России, готовя более жесткие ограничения вместо поэтапного усиления давления. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительно более строгих мерах в энергетике, финансовых услугах и торговле, которые войдут в 19-й пакет санкций, согласованный с США.

Алена Уткина

