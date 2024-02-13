Ми дочекалися офіційної експертизи фахівців КНДІСЕ, які підтвердили, що рф вдарила по Україні ракетою "Циркон" - Ігнат

Ми тепер маємо офіційне підтвердження, що росія застосувала в Україні ракету "Циркон". Висновок фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в ефірі національного телемарафону прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

Питали у Повітряних сил, що ж таке прилетіло. І от офіційну відповідь на те, що прилетіло, дійсно, дають фахівці, які можуть ідентифікувати уламки. Це, звичайно, Інститут судових експертиз, який оголосив офіційну інформацію, що да, таки була ця ракета - сказав Ігнат.

Деталі

Речник ПС ЗСУ додав, що тепер треба дочекатися більш детальних результатів досліджень. Додав, що рф все частіше для ударів по Україні використовує саме балістичні ракети.

"Одразу скажу, що треба чекати висновків тих фахівців, які вже сказали, що дійсно ця ракета застосовувалася.

Ви знаєте, що є й інші ракети - не російські. Уламки зафіксовані та задокументовані. росія буде намагатися застосовувати усі методи для того, щоб атакувати Україну ракетами, які летять по балістичній траєкторії. І ця ракета, і "Кинджал", і "Іскандери", які використовує рф – це балістика. І проти цих ракет потрібні засоби. Які? Знаємо ми, знають наші партнери", - зазначив Ігнат.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, що фахівці дійшли попереднього висновку, що росія під час масованого удару 7 лютого дійсно застосувала ракету "Циркон". Про це свідчить маркування на уламках ракети.

"Експертами КНДІСЕ проводиться дослідження російських ракет, якими ворог 7 лютого 2024 року атакував Україну. За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї.

"Ракета 3М22 "Циркон" складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет – 3М22. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", - розповів Рувін.

Для ударів по Україні ворог вперше використав старі радянські ракети П-35 - Олександр Рувін