Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат
Киев • УНН
В ВС ВСУ говорят, что мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон"
Мы теперь имеем официальное подтверждение, что россия применила в Украине ракету "Циркон". Вывод специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в эфире национального телемарафона прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
Спрашивали у Воздушных сил, что же такое прилетело. И вот официальный ответ на то, что прилетело, действительно, дают специалисты, которые могут идентифицировать обломки. Это, конечно, Институт судебных экспертиз, который объявил официальную информацию, что да, таки была эта ракета
Детали
Представитель ВС ВСУ добавил, что теперь надо дождаться более детальных результатов исследований. Добавил, что рф все чаще для ударов по Украине использует именно баллистические ракеты.
"Сразу скажу, что надо ждать выводов тех специалистов, которые уже сказали, что действительно эта ракета применялась.
Вы знаете, что есть и другие ракеты - не российские. Обломки зафиксированы и задокументированы. россия будет пытаться применять все методы для того, чтобы атаковать Украину ракетами, которые летят по баллистической траектории. И эта ракета, и "Кинжал", и "Искандеры", которые использует рф - это баллистика. И против этих ракет нужны средства. Какие? Знаем мы, знают наши партнеры", - отметил Игнат.
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что специалисты пришли к предварительному выводу, что россия во время массированного удара 7 февраля действительно применила ракету "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на обломках ракеты.
"Экспертами КНИИСЭ проводится исследование российских ракет, которыми враг 7 февраля 2024 года атаковал Украину. По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия.
"Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет - 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - рассказал Рувин.
Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин25 январь 2024, 09:10 • 115427 просмотров
Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат
В ВС ВСУ говорят, что мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон".
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