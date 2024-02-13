Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
  •  127513 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  151923 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  155755 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  262949 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  317121 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  262293 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  296156 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  321727 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  253802 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208765 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат

Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 09:24  •  27181 просмотра

Read in English

В ВС ВСУ говорят, что мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон"

Мы теперь имеем официальное подтверждение, что россия применила в Украине ракету "Циркон". Вывод специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в эфире национального телемарафона прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Спрашивали у Воздушных сил, что же такое прилетело. И вот официальный ответ на то, что прилетело, действительно, дают специалисты, которые могут идентифицировать обломки. Это, конечно, Институт судебных экспертиз, который объявил официальную информацию, что да, таки была эта ракета

- сказал Игнат.

Детали

Представитель ВС ВСУ добавил, что теперь надо дождаться более детальных результатов исследований. Добавил, что рф все чаще для ударов по Украине использует именно баллистические ракеты.

"Сразу скажу, что надо ждать выводов тех специалистов, которые уже сказали, что действительно эта ракета применялась.

Вы знаете, что есть и другие ракеты - не российские. Обломки зафиксированы и задокументированы. россия будет пытаться применять все методы для того, чтобы атаковать Украину ракетами, которые летят по баллистической траектории. И эта ракета, и "Кинжал", и "Искандеры", которые использует рф - это баллистика. И против этих ракет нужны средства. Какие? Знаем мы, знают наши партнеры", - отметил Игнат.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что специалисты пришли к предварительному выводу, что россия во время массированного удара 7 февраля действительно применила ракету "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на обломках ракеты.

"Экспертами КНИИСЭ проводится исследование российских ракет, которыми враг 7 февраля 2024 года атаковал Украину. По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия.

"Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет - 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - рассказал Рувин.

Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин25 январь 2024, 09:10 • 115427 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
yurii-ignatЮрий Игнат
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
9k720-iskander9К720 Искандер
ukrainaУкраина
Ми дочекалися офіційної експертизи фахівців КНДІСЕ, які підтвердили, що рф вдарила по Україні ракетою "Циркон" - Ігнат
We have waited for the official examination of KSRIFE experts, who confirmed that Russia hit Ukraine with a Zircon missile - Ignat
Новости по теме

Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат

В ВС ВСУ говорят, что мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон".

Война •   •  27181 просмотра
Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат

Министр обороны Италии попал в больницу

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно доставлен в больницу с сильными болями в груди и прошел коронарную ангиографию.

Новости Мира •   •  22866 просмотра
Министр обороны Италии попал в больницу

В Одесской области дети подожгли камыш: выгорело почти полтора гектара

Спасатели потушили пожар сухого камыша на площади 1,5 га в Одесской области, который, вероятно, вызвали дети, подожгли камыш.

Общество •   •  22897 просмотра
В Одесской области дети подожгли камыш: выгорело почти полтора гектара

В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

Пьяный 23-летний мужчина взорвал гранату в своей квартире в Николаеве, к счастью, никто из жителей не пострадал. Во время обыска полиция нашла в его доме еще гранаты и патроны.

Криминал и ЧП •   •  20521 просмотра
В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова

Правительство США предложило выставить на аукцион конфискованную у российского олигарха сулеймана керимова суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы помочь покрыть ежемесячные расходы на ее содержание в размере 600 тысяч долларов, пока право собственности на нее оспаривается в суде.

Новости Мира •   •  19042 просмотра
Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова

В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи

Украинское Дунайское пароходство построило вторую крупнотоннажную баржу SLG, используя старые лихтеры, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Экономика •   •  20362 просмотра
В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи

На Херсонщине ПВО сбила три "шахеды"

Подразделения противовоздушной обороны в Херсонской области ночью сбили 3 беспилотника-камикадзе иранского производства, которыми российские войска обстреливают Украину.

Война •   •  19540 просмотра
На Херсонщине ПВО сбила три "шахеды"

Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены

Двое работников фермы погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела российской артиллерией сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Харьковской области Украины.

Война •   •  20890 просмотра
Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены

В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности

Трое детей повредили крест на могиле украинского солдата в Днепре, в результате чего их родители были привлечены к административной ответственности.

Общество •   •  20432 просмотра
В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности

В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

Утечка газа на газопроводе в Полтавской области ликвидирована, газоснабжение местных домов восстанавливается.

Общество •   •  20303 просмотра
В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА