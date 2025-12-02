$42.270.07
1 грудня, 17:14 • 10660 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 17994 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 17865 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 19123 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 21514 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 21267 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 22348 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 42443 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20302 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 40822 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Мультиварка замість сина: окупанти платять за вірність кухонним набором - ЦНС

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Окупаційна влада на ТОТ Херсонської області урочисто вручила матері загиблого військового мультиварку, ноутбук та букет квітів. Це відбулося під камери та зі словами про підтримку "патріотичних" проєктів.

Мультиварка замість сина: окупанти платять за вірність кухонним набором - ЦНС

Окупаційна влада на ТОТ Херсонської області знову показала свій "рівень турботи": матері загиблого військового урочисто вручили мультиварку, ноутбук і букет фарбованих квітів - під камери та з обов’язковими словами про "подальшу підтримку патріотичних проектів". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що існує негласна інструкція: мати має виглядати "спокійною та вдячною", а представники фонду - наполягати на її участі в пропагандистських заходах.

Родини загиблих фактично використовують як інструмент тиску на інших. Насправді жодних реальних виплат або гарантій сім’ям на ТОТ немає. Люди лишаються сам-на-сам із втратою, бідністю та розбитою інфраструктурою

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що на тлі розбитої інфраструктури, колапсу медицини та злиденної економіки ця показова "благодійність" виглядає як знущання: "мультиварка замість сина - ось справжня ціна "русского мира" для окупованих територій".

Нагадаємо

На Херсонщині в Голопристанському районі дитячі садки залишаються без опалення через відсутність фінансування, батьки змушені утеплювати дітей, а працівники прогнозують відсутність тепла всю зиму.

Освіта на ТОТ перетворюється на конвеєр дешевої робочої сили - ЦНС25.11.25, 06:28 • 11207 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
російська пропаганда
Війна в Україні
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Херсонська область