Мультиварка замість сина: окупанти платять за вірність кухонним набором - ЦНС

Окупаційна влада на ТОТ Херсонської області знову показала свій "рівень турботи": матері загиблого військового урочисто вручили мультиварку, ноутбук і букет фарбованих квітів - під камери та з обов’язковими словами про "подальшу підтримку патріотичних проектів". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що існує негласна інструкція: мати має виглядати "спокійною та вдячною", а представники фонду - наполягати на її участі в пропагандистських заходах.

Родини загиблих фактично використовують як інструмент тиску на інших. Насправді жодних реальних виплат або гарантій сім’ям на ТОТ немає. Люди лишаються сам-на-сам із втратою, бідністю та розбитою інфраструктурою