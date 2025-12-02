Мультиварка замість сина: окупанти платять за вірність кухонним набором - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна влада на ТОТ Херсонської області урочисто вручила матері загиблого військового мультиварку, ноутбук та букет квітів. Це відбулося під камери та зі словами про підтримку "патріотичних" проєктів.
Окупаційна влада на ТОТ Херсонської області знову показала свій "рівень турботи": матері загиблого військового урочисто вручили мультиварку, ноутбук і букет фарбованих квітів - під камери та з обов’язковими словами про "подальшу підтримку патріотичних проектів". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що існує негласна інструкція: мати має виглядати "спокійною та вдячною", а представники фонду - наполягати на її участі в пропагандистських заходах.
Родини загиблих фактично використовують як інструмент тиску на інших. Насправді жодних реальних виплат або гарантій сім’ям на ТОТ немає. Люди лишаються сам-на-сам із втратою, бідністю та розбитою інфраструктурою
У ЦНС додають, що на тлі розбитої інфраструктури, колапсу медицини та злиденної економіки ця показова "благодійність" виглядає як знущання: "мультиварка замість сина - ось справжня ціна "русского мира" для окупованих територій".
Нагадаємо
На Херсонщині в Голопристанському районі дитячі садки залишаються без опалення через відсутність фінансування, батьки змушені утеплювати дітей, а працівники прогнозують відсутність тепла всю зиму.
