Мультиварка вместо сына: оккупанты платят за верность кухонным набором - ЦНС
Киев • УНН
Оккупационные власти на ВОТ Херсонской области снова показали свой "уровень заботы": матери погибшего военного торжественно вручили мультиварку, ноутбук и букет крашеных цветов - под камеры и с обязательными словами о "дальнейшей поддержке патриотических проектов". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что существует негласная инструкция: мать должна выглядеть "спокойной и благодарной", а представители фонда - настаивать на ее участии в пропагандистских мероприятиях.
Семьи погибших фактически используют как инструмент давления на других. На самом деле никаких реальных выплат или гарантий семьям на ВОТ нет. Люди остаются один на один с потерей, бедностью и разбитой инфраструктурой
В ЦНС добавляют, что на фоне разбитой инфраструктуры, коллапса медицины и нищенской экономики эта показательная "благотворительность" выглядит как издевательство: "мультиварка вместо сына - вот настоящая цена "русского мира" для оккупированных территорий".
Напомним
На Херсонщине в Голопристанском районе детские сады остаются без отопления из-за отсутствия финансирования, родители вынуждены утеплять детей, а работники прогнозируют отсутствие тепла всю зиму.
