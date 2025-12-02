$42.270.07
1 декабря, 17:14 • 10877 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 18441 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 18145 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 19380 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 21716 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 21343 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 22407 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 42609 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20329 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 40963 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Мультиварка вместо сына: оккупанты платят за верность кухонным набором - ЦНС

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Оккупационные власти на ВОТ Херсонской области торжественно вручили матери погибшего военного мультиварку, ноутбук и букет цветов. Это произошло под камеры и со словами о поддержке "патриотических" проектов.

Мультиварка вместо сына: оккупанты платят за верность кухонным набором - ЦНС

Оккупационные власти на ВОТ Херсонской области снова показали свой "уровень заботы": матери погибшего военного торжественно вручили мультиварку, ноутбук и букет крашеных цветов - под камеры и с обязательными словами о "дальнейшей поддержке патриотических проектов". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что существует негласная инструкция: мать должна выглядеть "спокойной и благодарной", а представители фонда - настаивать на ее участии в пропагандистских мероприятиях.

Семьи погибших фактически используют как инструмент давления на других. На самом деле никаких реальных выплат или гарантий семьям на ВОТ нет. Люди остаются один на один с потерей, бедностью и разбитой инфраструктурой

- говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что на фоне разбитой инфраструктуры, коллапса медицины и нищенской экономики эта показательная "благотворительность" выглядит как издевательство: "мультиварка вместо сына - вот настоящая цена "русского мира" для оккупированных территорий".

Напомним

На Херсонщине в Голопристанском районе детские сады остаются без отопления из-за отсутствия финансирования, родители вынуждены утеплять детей, а работники прогнозируют отсутствие тепла всю зиму.

Образование на ВОТ превращается в конвейер дешевой рабочей силы - ЦНС25.11.25, 06:28 • 11207 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
российская пропаганда
Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Херсонская область