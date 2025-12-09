Мокрий сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на 10 грудня

$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
10:26 • 10961 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
09:02 • 18197 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
07:23 • 29839 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
9 грудня, 07:00 • 21964 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 27252 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 37946 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32833 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55 • 34610 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
8 грудня, 14:34 • 32403 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД
9 грудня, 03:32 • 22795 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая
08:11 • 15148 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
08:36 • 11434 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
09:24 • 11320 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо
09:55 • 10868 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
12:00 • 4968 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
09:02 • 18199 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
07:23 • 29842 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
8 грудня, 13:00 • 54346 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 12:25 • 49662 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лев XIV
Антоніу Кошта
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білорусь
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
08:36 • 11470 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
8 грудня, 15:34 • 23224 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10 • 59835 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40 • 65734 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50 • 75836 перегляди
Мокрий сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на 10 грудня

10 грудня в Україні очікується мокрий сніг у східних областях, на Сумщині та Дніпропетровщині, а також дощі на півдні, у центрі, на заході, Житомирщині та Київщині. Температура повітря коливатиметься від +3°C на сході до +7-12°C на заході, у Києві +5-7°C.

Мокрий сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на 10 грудня

Завтра, 10 грудня, у деяких регіонах України можливий мокрий сніг. Наприкінці тижня похолодає. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Мокрий сніг очікується у східних областях, на Сумщині, Дніпропетровщині. Дощі у середу пройдуть на півдні, у більшості центральних та західних областей, на Житомирщині та Київщині.

Температура повітря 10 грудня найвищою передбачається у західній частині, вдень +7-12 градусів. На сході, у Полтавській області, у Дніпрі з районами та у Запоріжжі буде холодно, протягом дня лише до +3 градусів. На решті території України +4-7 градусів

- йдеться у повідомленні.

У Києві дощ почнеться вже сьогодні, увечері опади стануть інтенсивнішими, а завтра вдень ослабнуть. Температура повітря у столиці 10 грудня +5-7 градусів.

У період з 13 по 15 грудня очікується невелике похолодання.

У вівторок, 9 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода, місцями з дощем та мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме від 0 до 9° тепла, в Карпатах можливі пориви вітру 15-20 м/с

Ольга Розгон

