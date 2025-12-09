Мокрий сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на 10 грудня
Київ • УНН
10 грудня в Україні очікується мокрий сніг у східних областях, на Сумщині та Дніпропетровщині, а також дощі на півдні, у центрі, на заході, Житомирщині та Київщині. Температура повітря коливатиметься від +3°C на сході до +7-12°C на заході, у Києві +5-7°C.
Завтра, 10 грудня, у деяких регіонах України можливий мокрий сніг. Наприкінці тижня похолодає. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
Мокрий сніг очікується у східних областях, на Сумщині, Дніпропетровщині. Дощі у середу пройдуть на півдні, у більшості центральних та західних областей, на Житомирщині та Київщині.
Температура повітря 10 грудня найвищою передбачається у західній частині, вдень +7-12 градусів. На сході, у Полтавській області, у Дніпрі з районами та у Запоріжжі буде холодно, протягом дня лише до +3 градусів. На решті території України +4-7 градусів
У Києві дощ почнеться вже сьогодні, увечері опади стануть інтенсивнішими, а завтра вдень ослабнуть. Температура повітря у столиці 10 грудня +5-7 градусів.
У період з 13 по 15 грудня очікується невелике похолодання.
Нагадаємо
У вівторок, 9 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода, місцями з дощем та мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме від 0 до 9° тепла, в Карпатах можливі пориви вітру 15-20 м/с