Мокрый снег и похолодание: синоптики дали прогноз на 10 декабря

Завтра, 10 декабря, в некоторых регионах Украины возможен мокрый снег. В конце недели похолодает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Подробности

Мокрый снег ожидается в восточных областях, на Сумщине, Днепропетровщине. Дожди в среду пройдут на юге, в большинстве центральных и западных областей, на Житомирщине и Киевщине.

Температура воздуха 10 декабря самой высокой предполагается в западной части, днем +7-12 градусов. На востоке, в Полтавской области, в Днепре с районами и в Запорожье будет холодно, в течение дня лишь до +3 градусов. На остальной территории Украины +4-7 градусов - говорится в сообщении.

В Киеве дождь начнется уже сегодня, вечером осадки станут интенсивнее, а завтра днем ослабнут. Температура воздуха в столице 10 декабря +5-7 градусов.

В период с 13 по 15 декабря ожидается небольшое похолодание.

Напомним

Во вторник, 9 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода, местами с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха днем составит от 0 до 9° тепла, в Карпатах возможны порывы ветра 15-20 м/с