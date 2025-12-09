$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 11651 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 30992 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 22473 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 27491 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 38140 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32888 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34648 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32437 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34352 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
публикации
Эксклюзивы
Мокрый снег и похолодание: синоптики дали прогноз на 10 декабря

Киев • УНН

 • 414 просмотра

10 декабря в Украине ожидается мокрый снег в восточных областях, на Сумщине и Днепропетровщине, а также дожди на юге, в центре, на западе, Житомирщине и Киевщине. Температура воздуха будет колебаться от +3°C на востоке до +7-12°C на западе, в Киеве +5-7°C.

Мокрый снег и похолодание: синоптики дали прогноз на 10 декабря

Завтра, 10 декабря, в некоторых регионах Украины возможен мокрый снег. В конце недели похолодает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Подробности

Мокрый снег ожидается в восточных областях, на Сумщине, Днепропетровщине. Дожди в среду пройдут на юге, в большинстве центральных и западных областей, на Житомирщине и Киевщине.

Температура воздуха 10 декабря самой высокой предполагается в западной части, днем +7-12 градусов. На востоке, в Полтавской области, в Днепре с районами и в Запорожье будет холодно, в течение дня лишь до +3 градусов. На остальной территории Украины +4-7 градусов

- говорится в сообщении.

В Киеве дождь начнется уже сегодня, вечером осадки станут интенсивнее, а завтра днем ослабнут. Температура воздуха в столице 10 декабря +5-7 градусов.

В период с 13 по 15 декабря ожидается небольшое похолодание.

Напомним

Во вторник, 9 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода, местами с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха днем составит от 0 до 9° тепла, в Карпатах возможны порывы ветра 15-20 м/с

Ольга Розгон

