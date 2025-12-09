Україну накриє хмарна погода з дощами та мокрим снігом 9 грудня: деталі від Гідрометцентру

$42.060.13
49.000.23
ukenru
8 грудня, 19:50 • 11011 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 20066 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 20597 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 26323 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 26573 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 30341 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 38439 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 35289 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18601 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 35840 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.6м/с
91%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Цими днями і тижнями цілодобова комунікація": Зеленський розкрив деталі перемовин з партнерами 8 грудня, 20:37 • 3504 перегляди
путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 роціPhoto8 грудня, 20:46 • 6610 перегляди
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video8 грудня, 20:56 • 7340 перегляди
Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти8 грудня, 21:21 • 4272 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 грудня, 21:42 • 7548 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 38439 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 35289 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 35840 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 46084 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 78768 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Брюссель
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 15280 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 46084 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 58723 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 68923 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 69637 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

Україну накриє хмарна погода з дощами та мокрим снігом 9 грудня: деталі від Гідрометцентру

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У вівторок, 9 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода, місцями з дощем та мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме від 0 до 9° тепла, в Карпатах можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Україну накриє хмарна погода з дощами та мокрим снігом 9 грудня: деталі від Гідрометцентру

У вівторок, 9 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на сході країни пройде невеликий мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях прогнозується помірний дощ; на решті території без опадів, на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень окремі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; на заході та півдні країни 4-9°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря 2-4° тепла.

Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня03.12.25, 12:24 • 4309 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Карпати
Україна
Київ