Україну накриє хмарна погода з дощами та мокрим снігом 9 грудня: деталі від Гідрометцентру
Київ • УНН
У вівторок, 9 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода, місцями з дощем та мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме від 0 до 9° тепла, в Карпатах можливі пориви вітру 15-20 м/с.
У вівторок, 9 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на сході країни пройде невеликий мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях прогнозується помірний дощ; на решті території без опадів, на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вранці місцями туман.
Вітер переважно південний, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень окремі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; на заході та півдні країни 4-9°
У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря 2-4° тепла.
Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня03.12.25, 12:24 • 4309 переглядiв