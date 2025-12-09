$42.060.13
49.000.23
ukenru
8 декабря, 19:50 • 10757 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 19394 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 20207 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 25948 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 26281 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 30216 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 38119 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 35026 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18576 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 35621 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
публикации
Эксклюзивы
Украину накроет облачная погода с дождями и мокрым снегом 9 декабря: детали от Гидрометцентра

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Во вторник, 9 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода, местами с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха днем составит от 0 до 9° тепла, в Карпатах возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Украину накроет облачная погода с дождями и мокрым снегом 9 декабря: детали от Гидрометцентра

Во вторник, 9 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на востоке страны пройдет небольшой мокрый снег и дождь, в западных и северных областях прогнозируется умеренный дождь; на остальной территории без осадков, на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей утром местами туман.

Ветер преимущественно южный, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем отдельные порывы ветра 15-20 м/с. Температура днем 0-5° тепла; на западе и юге страны 4-9°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно, дождливо. Температура воздуха 2-4° тепла.

Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря03.12.25, 12:24 • 4309 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Карпатские горы
Украина
