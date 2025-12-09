Украину накроет облачная погода с дождями и мокрым снегом 9 декабря: детали от Гидрометцентра
Киев • УНН
Во вторник, 9 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода, местами с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха днем составит от 0 до 9° тепла, в Карпатах возможны порывы ветра 15-20 м/с.
Во вторник, 9 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, на востоке страны пройдет небольшой мокрый снег и дождь, в западных и северных областях прогнозируется умеренный дождь; на остальной территории без осадков, на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей утром местами туман.
Ветер преимущественно южный, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем отдельные порывы ветра 15-20 м/с. Температура днем 0-5° тепла; на западе и юге страны 4-9°
В Киеве и области во вторник будет облачно, дождливо. Температура воздуха 2-4° тепла.
