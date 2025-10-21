Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК

$41.760.03
48.660.10
ukenru
11:39 • 618 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7610 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 12953 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13286 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14859 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14964 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14204 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27704 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20293 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17162 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
62%
750мм
Популярнi новини
Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)Photo21 жовтня, 02:07 • 5178 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo21 жовтня, 02:37 • 16982 перегляди
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 7740 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20454 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18670 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18690 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 27712 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 36242 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 93427 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 64763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Віктор Орбан
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Білий дім
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20467 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 21644 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 77978 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 72660 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 92536 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото
The Washington Post

Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК

Київ • УНН

 • 2354 перегляди

Суд оштрафував в.о. начальника районного ТЦК на 34 000 гривень за мобілізацію єдиного сина тяжкохворого чоловіка. У разі несплати впродовж 15 днів сума штрафу подвоїться до 68 000 гривень.

Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК

Золочівській районний суд Львівської області оштрафував в.о. начальника районного ТЦК за мобілізацію єдиного сина тяжкохворого чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на вирок суду, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі

Імені обвинуваченого в вироку не називається, але у ЗМІ повідомляється, що йдеться про Богдана Ослабу. Його визнали винним за ч. 2 ст.172−14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах особливого періоду).

На виконуючого обов’язки начальника ТЦК наклали штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

У разі несплати впродовж 15 днів сума штрафу підлягає подвоєнню, тобто до суми 68 000 гривень. Це передбачено ст.307-308 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, з обвинуваченого стягнуто судовий збір на користь держави в розмірі 605, 60 гривень.

Контекст

Восени 2025 року ТЦК на Львівщині мобілізував чоловіка, у якого без нагляду залишився батько з інвалідністю. Це сталось у селі Сасів Золочівського району.

В результаті чоловік з інвалідністю залишився зачиненим сам у своїй оселі і не міг самостійно утримувати велике господарство.

На це відреагували відповідні органи: мобілізованого звільнили після реагування прокуратури, а щодо посадовців ТЦК розпочали службове розслідування.

Нагадаємо

У Тернопільській області двоє чоловіків на автомобілі Mercedes-Benz G-Class влаштували зухвалу атаку на службовий транспорт територіального центру комплектування. Інцидент стався 17 жовтня близько 11:40 поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Львівська область
Тернопільська область
Україна