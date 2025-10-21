Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК
Київ • УНН
Суд оштрафував в.о. начальника районного ТЦК на 34 000 гривень за мобілізацію єдиного сина тяжкохворого чоловіка. У разі несплати впродовж 15 днів сума штрафу подвоїться до 68 000 гривень.
Золочівській районний суд Львівської області оштрафував в.о. начальника районного ТЦК за мобілізацію єдиного сина тяжкохворого чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на вирок суду, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі
Імені обвинуваченого в вироку не називається, але у ЗМІ повідомляється, що йдеться про Богдана Ослабу. Його визнали винним за ч. 2 ст.172−14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах особливого періоду).
На виконуючого обов’язки начальника ТЦК наклали штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.
У разі несплати впродовж 15 днів сума штрафу підлягає подвоєнню, тобто до суми 68 000 гривень. Це передбачено ст.307-308 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Крім того, з обвинуваченого стягнуто судовий збір на користь держави в розмірі 605, 60 гривень.
Контекст
Восени 2025 року ТЦК на Львівщині мобілізував чоловіка, у якого без нагляду залишився батько з інвалідністю. Це сталось у селі Сасів Золочівського району.
В результаті чоловік з інвалідністю залишився зачиненим сам у своїй оселі і не міг самостійно утримувати велике господарство.
На це відреагували відповідні органи: мобілізованого звільнили після реагування прокуратури, а щодо посадовців ТЦК розпочали службове розслідування.
Нагадаємо
