Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК
Киев • УНН
Суд оштрафовал и.о. начальника районного ТЦК на 34 000 гривен за мобилизацию единственного сына тяжелобольного мужчины. В случае неуплаты в течение 15 дней сумма штрафа удвоится до 68 000 гривен.
Золочевский районный суд Львовской области оштрафовал и.о. начальника районного ТЦК за мобилизацию единственного сына тяжелобольного мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали
Имя обвиняемого в приговоре не называется, но в СМИ сообщается, что речь идет о Богдане Ослабе. Его признали виновным по ч. 2 ст.172−14 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях особого периода).
На исполняющего обязанности начальника ТЦК наложили штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен.
В случае неуплаты в течение 15 дней сумма штрафа подлежит удвоению, то есть до суммы 68 000 гривен. Это предусмотрено ст.307-308 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, с обвиняемого взыскан судебный сбор в пользу государства в размере 605, 60 гривен.
Контекст
Осенью 2025 года ТЦК на Львовщине мобилизовал мужчину, у которого без присмотра остался отец с инвалидностью. Это произошло в селе Сасов Золочевского района.
В результате мужчина с инвалидностью остался запертым один в своем доме и не мог самостоятельно содержать большое хозяйство.
На это отреагировали соответствующие органы: мобилизованного освободили после реагирования прокуратуры, а в отношении должностных лиц ТЦК начали служебное расследование.
Напомним
