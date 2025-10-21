$41.760.03
10:33 • 6178 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 11858 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 12350 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 14006 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 14337 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 13924 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 26767 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20210 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00 • 17099 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28491 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК

Киев • УНН

 • 2098 просмотра

Суд оштрафовал и.о. начальника районного ТЦК на 34 000 гривен за мобилизацию единственного сына тяжелобольного мужчины. В случае неуплаты в течение 15 дней сумма штрафа удвоится до 68 000 гривен.

Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК

Золочевский районный суд Львовской области оштрафовал и.о. начальника районного ТЦК за мобилизацию единственного сына тяжелобольного мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали

Имя обвиняемого в приговоре не называется, но в СМИ сообщается, что речь идет о Богдане Ослабе. Его признали виновным по ч. 2 ст.172−14 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях особого периода).

На исполняющего обязанности начальника ТЦК наложили штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен.

В случае неуплаты в течение 15 дней сумма штрафа подлежит удвоению, то есть до суммы 68 000 гривен. Это предусмотрено ст.307-308 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, с обвиняемого взыскан судебный сбор в пользу государства в размере 605, 60 гривен.

Контекст

Осенью 2025 года ТЦК на Львовщине мобилизовал мужчину, у которого без присмотра остался отец с инвалидностью. Это произошло в селе Сасов Золочевского района.

В результате мужчина с инвалидностью остался запертым один в своем доме и не мог самостоятельно содержать большое хозяйство.

На это отреагировали соответствующие органы: мобилизованного освободили после реагирования прокуратуры, а в отношении должностных лиц ТЦК начали служебное расследование.

Напомним

В Тернопольской области двое мужчин на автомобиле Mercedes-Benz G-Class устроили дерзкую атаку на служебный транспорт территориального центра комплектования. Инцидент произошел 17 октября около 11:40 вблизи села Плебановка Теребовлянской общины.

Евгений Устименко

Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Львовская область
Тернопольская область
Украина