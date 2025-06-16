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Місцями дощі, але тепло: якою буде погода в Україні в понеділок, 16 червня

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів, окрім східних областей, де пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів.

Місцями дощі, але тепло: якою буде погода в Україні в понеділок, 16 червня

В Україні погода в понеділок, 16 червня, буде теплою й сухою в переважній більшості областей. Виняток – східна частина країни, де очікуються короткочасні дощі, місцями із грозами. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, 16 червня Україну накриють хмари, з яких часом все ж визиратиме сонце. День обіцяє бути теплим з легким вітерцем.

Короткочасні дощі прогнозуються лише на Лівобережжі країни – Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Місцями можуть бути грози. На решті території опадів не очікується.

Вітер дутиме з Північного Заходу й посилюватиметься від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура повітря вдень – від 21 до 26 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометра показуватимуть +18…+23 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +23...+25;
    • Ужгород +25...+27;
      • Львів +24...+26;
        • Івано-Франківськ +24...+26;
          • Тернопіль +24...+26;
            • Чернівці +25...+27;
              • Хмельницький +24...+26;
                • Луцьк +24...+26;
                  • Рівне +23...+25;
                    • Житомир +23...+25;
                      • Вінниця +24...+26;
                        • Одеса +25...+27;
                          • Миколаїв +24...+26;
                            • Херсон+23...+25;
                              • Сімферополь +22...+24;
                                • Кропивницький +22...+24;
                                  • Черкаси +23...+25;
                                    • Чернігів +23...+25;
                                      • Суми +21...+23;
                                        • Полтава +21...+23;
                                          • Дніпро +21...+23;
                                            • Запоріжжя +22...+24;
                                              • Донецьк +20...+22;
                                                • Луганськ +20...+22;
                                                  • Харків +21...+23.

                                                    На Київщині та в столиці буде хмарно, без опадів.

                                                    Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

                                                    Температура по області вдень 21-26°; в столиці України вдень 23-25°.

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