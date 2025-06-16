Місцями дощі, але тепло: якою буде погода в Україні в понеділок, 16 червня
Київ • УНН
Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів, окрім східних областей, де пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів.
В Україні погода в понеділок, 16 червня, буде теплою й сухою в переважній більшості областей. Виняток – східна частина країни, де очікуються короткочасні дощі, місцями із грозами. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За прогнозами синоптиків, 16 червня Україну накриють хмари, з яких часом все ж визиратиме сонце. День обіцяє бути теплим з легким вітерцем.
Короткочасні дощі прогнозуються лише на Лівобережжі країни – Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Місцями можуть бути грози. На решті території опадів не очікується.
Вітер дутиме з Північного Заходу й посилюватиметься від 7 до 12 метрів за секунду.
Температура повітря вдень – від 21 до 26 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометра показуватимуть +18…+23 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +23...+25;
- Ужгород +25...+27;
- Львів +24...+26;
- Івано-Франківськ +24...+26;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +25...+27;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +24...+26;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +25...+27;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон+23...+25;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +20...+22;
- Луганськ +20...+22;
- Харків +21...+23.
На Київщині та в столиці буде хмарно, без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 21-26°; в столиці України вдень 23-25°.
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