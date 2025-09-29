Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів "Gripen"

Україна має отримати шведські Gripen, французькі Mirage та додаткові F-16. Втім точні дати та кількість поставок поки не розголошуються. Про це в інтерв'ю BBC заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, пише УНН.

За словами Гаврилюка, Київ звернувся до партнерів із проханням щонайменше про десять систем середньої дальності Patriot. Генерал також повідомив, що "очікуються" додаткові поставки літаків F-16, а також французьких Mirage - і шведських Gripen.

На запитання, чи може він оголосити кількість останніх, Гаврилюк відповів: "Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти".

Він також не прокоментував, коли саме ці поставки очікуються.

А коли ви сказали "очікується", ви маєте на увазі всі ці літаки, і "Міраж", і "Gripen", чи тільки якийсь з них, F-16?

Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду