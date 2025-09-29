Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів "Gripen"
Київ • УНН
Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Україна очікує на постачання шведських Gripen, французьких Mirage та додаткових F-16. Точні дати та кількість поставок поки не розголошуються, але Київ також звернувся до партнерів із проханням про щонайменше десять систем Patriot.
Про це в інтерв'ю BBC заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, пише УНН.
Деталі
За словами Гаврилюка, Київ звернувся до партнерів із проханням щонайменше про десять систем середньої дальності Patriot. Генерал також повідомив, що "очікуються" додаткові поставки літаків F-16, а також французьких Mirage - і шведських Gripen.
На запитання, чи може він оголосити кількість останніх, Гаврилюк відповів: "Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти".
Він також не прокоментував, коли саме ці поставки очікуються.
А коли ви сказали "очікується", ви маєте на увазі всі ці літаки, і "Міраж", і "Gripen", чи тільки якийсь з них, F-16?
Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО та пообіцяв передати Україні ще дві системи Patriot до кінця року.