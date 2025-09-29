$41.480.01
Минобороны анонсировало передачу Украине шведских истребителей "Gripen"

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Украина ожидает поставок шведских Gripen, французских Mirage и дополнительных F-16. Точные даты и количество поставок пока не разглашаются, но Киев также обратился к партнерам с просьбой о как минимум десяти системах Patriot.

Минобороны анонсировало передачу Украине шведских истребителей "Gripen"

Украина должна получить шведские Gripen, французские Mirage и дополнительные F-16. Однако точные даты и количество поставок пока не разглашаются. Об этом в интервью BBC заявил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, пишет УНН.

Подробности

По словам Гаврилюка, Киев обратился к партнерам с просьбой как минимум о десяти системах средней дальности Patriot. Генерал также сообщил, что "ожидаются" дополнительные поставки самолетов F-16, а также французских Mirage - и шведских Gripen.

На вопрос, может ли он объявить количество последних, Гаврилюк ответил: "Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать".

Он также не прокомментировал, когда именно эти поставки ожидаются.

А когда вы сказали "ожидается", вы имеете в виду все эти самолеты, и "Мираж", и "Gripen", или только какой-то из них, F-16?

- спросил журналист.

Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду

- ответил военный.

Напомним

Ранее УНН писал, что министр обороны Германии Борис Писториус объявил об усилении противовоздушной обороны восточного фланга НАТО и пообещал передать Украине еще две системы Patriot до конца года.

Алена Уткина

