Минобороны анонсировало передачу Украине шведских истребителей "Gripen"
Киев • УНН
Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Украина ожидает поставок шведских Gripen, французских Mirage и дополнительных F-16. Точные даты и количество поставок пока не разглашаются, но Киев также обратился к партнерам с просьбой о как минимум десяти системах Patriot.
Подробности
По словам Гаврилюка, Киев обратился к партнерам с просьбой как минимум о десяти системах средней дальности Patriot. Генерал также сообщил, что "ожидаются" дополнительные поставки самолетов F-16, а также французских Mirage - и шведских Gripen.
На вопрос, может ли он объявить количество последних, Гаврилюк ответил: "Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать".
Он также не прокомментировал, когда именно эти поставки ожидаются.
А когда вы сказали "ожидается", вы имеете в виду все эти самолеты, и "Мираж", и "Gripen", или только какой-то из них, F-16?
Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду
Напомним
Ранее УНН писал, что министр обороны Германии Борис Писториус объявил об усилении противовоздушной обороны восточного фланга НАТО и пообещал передать Украине еще две системы Patriot до конца года.