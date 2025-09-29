Минобороны анонсировало передачу Украине шведских истребителей "Gripen"

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Украина ожидает поставок шведских Gripen, французских Mirage и дополнительных F-16. Точные даты и количество поставок пока не разглашаются, но Киев также обратился к партнерам с просьбой о как минимум десяти системах Patriot.