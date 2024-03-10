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Міністр оборони ФРН попередив про нестачу 6 млрд євро для Бундестагу

Київ • УНН

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попереджає про потенційний дефіцит бюджету Бундесверу на 2025 рік у розмірі 6 мільярдів євро, що ставить під загрозу здатність Німеччини виконати встановлений НАТО цільовий показник оборонних витрат у 2% ВВП.

Міністр оборони ФРН попередив про нестачу 6 млрд євро для Бундестагу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив урядовців, що Бундесверу в наступному році не вистачить до 6 мільярдів євро. Про це пише газета Bild, передає УНН.

Деталі

Уточнюється, що під питанням може навіть опинитися досягнення показника НАТО з військових витрат у 2 відсотки ВВП.

Зазначається, що бюджет німецьких збройних сил на 2025 рік може виявитися дефіцитним, в результаті Німеччина може не досягти показника НАТО щодо витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП.

На 2025 рік планується виділити бундесверу 52 млрд євро. Щоб Берлін зміг дотриматися вимоги альянсу, потрібно збільшити його на €4,5-6 млрд, зазначає Bild.

Міністр оборони Борис Пісторіус поінформував про ситуацію канцлера Олафа Шольца, ведуться переговори з Мінфіном, але поки що безуспішно. Запропонований фінансовим відомством варіант отримати кошти за рахунок скорочення соціальних виплат канцлер відкидає.

йдеться у виданні

Шольц обіцяв, що ФРН дотримуватиметься норм НАТО з оборонних витрат, поки країна не досягла цього показника.

За даними Bild, додаткові кошти потрібні німецькій армії на такі потреби:

  • закупівля нової колісної бронетехніки;
  • переобладнання аеродрому Бюхель для розміщення нових винищувачів F-35;
  • забезпечення дислокації бригади бундесверу у Литві та ін.

Як зазначає видання, запланованих до виділення на даний момент коштів вистачить на експлуатаційні витрати (наприклад, зарплати солдатам, опалення казарм, ремонт танків), на інвестиції в нову зброю залишиться лише €500 млн.

Очікується, що бюджет країни на наступний рік без збільшення фінансування оборони буде дефіцитним на €25 млрд.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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