Міністр оборони ФРН попередив про нестачу 6 млрд євро для Бундестагу
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попереджає про потенційний дефіцит бюджету Бундесверу на 2025 рік у розмірі 6 мільярдів євро, що ставить під загрозу здатність Німеччини виконати встановлений НАТО цільовий показник оборонних витрат у 2% ВВП.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив урядовців, що Бундесверу в наступному році не вистачить до 6 мільярдів євро. Про це пише газета Bild, передає УНН.
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Уточнюється, що під питанням може навіть опинитися досягнення показника НАТО з військових витрат у 2 відсотки ВВП.
Зазначається, що бюджет німецьких збройних сил на 2025 рік може виявитися дефіцитним, в результаті Німеччина може не досягти показника НАТО щодо витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП.
На 2025 рік планується виділити бундесверу 52 млрд євро. Щоб Берлін зміг дотриматися вимоги альянсу, потрібно збільшити його на €4,5-6 млрд, зазначає Bild.
Міністр оборони Борис Пісторіус поінформував про ситуацію канцлера Олафа Шольца, ведуться переговори з Мінфіном, але поки що безуспішно. Запропонований фінансовим відомством варіант отримати кошти за рахунок скорочення соціальних виплат канцлер відкидає.
Шольц обіцяв, що ФРН дотримуватиметься норм НАТО з оборонних витрат, поки країна не досягла цього показника.
За даними Bild, додаткові кошти потрібні німецькій армії на такі потреби:
- закупівля нової колісної бронетехніки;
- переобладнання аеродрому Бюхель для розміщення нових винищувачів F-35;
- забезпечення дислокації бригади бундесверу у Литві та ін.
Як зазначає видання, запланованих до виділення на даний момент коштів вистачить на експлуатаційні витрати (наприклад, зарплати солдатам, опалення казарм, ремонт танків), на інвестиції в нову зброю залишиться лише €500 млн.
Очікується, що бюджет країни на наступний рік без збільшення фінансування оборони буде дефіцитним на €25 млрд.
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