Министр обороны ФРГ предупредил о нехватке 6 млрд евро для Бундестага
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает о потенциальном дефиците бюджета Бундесвера на 2025 год в размере 6 миллиардов евро, что ставит под угрозу способность Германии выполнить установленный НАТО целевой показатель оборонных расходов в 2% ВВП.
Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил чиновников, что Бундесверу в следующем году не хватит до 6 миллиардов евро. Об этом пишет газета Bild, передает УНН.
Детали
Уточняется, что под вопросом может даже оказаться достижение показателя НАТО по военным расходам в 2 процента ВВП.
Отмечается, что бюджет немецких вооруженных сил на 2025 год может оказаться дефицитным, в результате Германия может не достичь показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.
На 2025 год планируется выделить бундесверу 52 млрд евро. Чтобы Берлин смог соблюсти требования альянса, нужно увеличить его на €4,5-6 млрд, отмечает Bild.
Министр обороны Борис Писториус проинформировал о ситуации канцлера Олафа Шольца, ведутся переговоры с Минфином, но пока безуспешно. Предложенный финансовым ведомством вариант получить средства за счет сокращения социальных выплат канцлер отвергает.
Шольц обещал, что ФРГ будет придерживаться норм НАТО по оборонным расходам, пока страна не достигла этого показателя.
По данным Bild, дополнительные средства нужны немецкой армии на такие нужды:
- закупка новой колесной бронетехники;
- переоборудование аэродрома Бюхель для размещения новых истребителей F-35;
- обеспечение дислокации бригады бундесвера в Литве и др.
Как отмечает издание, запланированных к выделению на данный момент средств хватит на эксплуатационные расходы (например, зарплаты солдатам, отопление казарм, ремонт танков), на инвестиции в новое оружие останется лишь €500 млн.
Ожидается, что бюджет страны на следующий год без увеличения финансирования обороны будет дефицитным на €25 млрд.
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Министр обороны ФРГ предупредил о нехватке 6 млрд евро для Бундестага
Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает о потенциальном дефиците бюджета Бундесвера на 2025 год в размере 6 миллиардов евро, что ставит под угрозу способность Германии выполнить установленный НАТО целевой показатель оборонных расходов в 2% ВВП.
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