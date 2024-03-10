Министр обороны ФРГ предупредил о нехватке 6 млрд евро для Бундестага

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил чиновников, что Бундесверу в следующем году не хватит до 6 миллиардов евро. Об этом пишет газета Bild, передает УНН.

Детали

Уточняется, что под вопросом может даже оказаться достижение показателя НАТО по военным расходам в 2 процента ВВП.

Отмечается, что бюджет немецких вооруженных сил на 2025 год может оказаться дефицитным, в результате Германия может не достичь показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

На 2025 год планируется выделить бундесверу 52 млрд евро. Чтобы Берлин смог соблюсти требования альянса, нужно увеличить его на €4,5-6 млрд, отмечает Bild.

Министр обороны Борис Писториус проинформировал о ситуации канцлера Олафа Шольца, ведутся переговоры с Минфином, но пока безуспешно. Предложенный финансовым ведомством вариант получить средства за счет сокращения социальных выплат канцлер отвергает. говорится в издании

Шольц обещал, что ФРГ будет придерживаться норм НАТО по оборонным расходам, пока страна не достигла этого показателя.

По данным Bild, дополнительные средства нужны немецкой армии на такие нужды:

закупка новой колесной бронетехники;

переоборудование аэродрома Бюхель для размещения новых истребителей F-35;

обеспечение дислокации бригады бундесвера в Литве и др.

Как отмечает издание, запланированных к выделению на данный момент средств хватит на эксплуатационные расходы (например, зарплаты солдатам, отопление казарм, ремонт танков), на инвестиции в новое оружие останется лишь €500 млн.

Ожидается, что бюджет страны на следующий год без увеличения финансирования обороны будет дефицитным на €25 млрд.

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