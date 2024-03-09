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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия готова помочь Германии с поставкой Taurus Украине - Кэмерон

Британия готова помочь Германии с поставкой Taurus Украине - Кэмерон

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 13:28  •  2355 просмотра

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Великобритания готова сотрудничать с Германией, чтобы помочь поставить Украине ракеты Taurus, а взамен Британия предоставит дополнительные ракеты Storm Shadow.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна настроена тесно сотрудничать с немецкими партнерами, чтобы помочь в поставках Украине ракет Taurus. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, пишет УНН.

Мы готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта для Украины,

- отметил глава британского МИДа.

Детали

Идея британского министра заключается в том, что Германия могла бы поставить Taurus в Британию, а британское правительство взамен предоставило бы Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине,

- сказал Кэмерон.

Однако он "не хотел бы раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы намерены делать".

Кэмерон отверг опасения, что поставки крылатых ракет могут привести к эскалации войны в Украине.

Вполне возможно наложить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не будет способствовать эскалации,

- сказал министр.

Он подчеркнул, что Британия доверяет заверениям, предоставленным Украиной, а также добавил, что в Лондоне довольны достигнутыми договоренностями.

Напомним

Премьер-министр Баварии Зёдер призвал к новому голосованию в Бундестаге по поставкам крылатых ракет Taurus в Украину и возобновлению их производства для Бундесвера.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
bundestagБундестаг
devid-kemeronДэвид Кэмерон
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
londonЛондон
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