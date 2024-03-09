Британия готова помочь Германии с поставкой Taurus Украине - Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна настроена тесно сотрудничать с немецкими партнерами, чтобы помочь в поставках Украине ракет Taurus. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, пишет УНН.

Мы готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта для Украины, - отметил глава британского МИДа.

Детали

Идея британского министра заключается в том, что Германия могла бы поставить Taurus в Британию, а британское правительство взамен предоставило бы Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине, - сказал Кэмерон.

Однако он "не хотел бы раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы намерены делать".

Кэмерон отверг опасения, что поставки крылатых ракет могут привести к эскалации войны в Украине.

Вполне возможно наложить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не будет способствовать эскалации, - сказал министр.

Он подчеркнул, что Британия доверяет заверениям, предоставленным Украиной, а также добавил, что в Лондоне довольны достигнутыми договоренностями.

Напомним

Премьер-министр Баварии Зёдер призвал к новому голосованию в Бундестаге по поставкам крылатых ракет Taurus в Украину и возобновлению их производства для Бундесвера.