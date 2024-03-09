Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні - Кемерон
Київ • УНН
Британія готова співпрацювати з Німеччиною, щоб допомогти поставити Україні ракети Taurus, а натомість Британія надасть додаткові ракети Storm Shadow.
Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що його країна налаштована тісно співпрацювати з німецькими партнерами, аби допомогти у постачанні Україні ракет Taurus. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung, пише УНН.
Ми готові розглянути всі варіанти для досягнення максимального ефекту для України,
Деталі
Ідея британського міністра полягає в тому, що Німеччина могла б поставити Taurus до Британії, а британський уряд натомість надав би Україні додаткові ракети Storm Shadow.
Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього та всіх інших питань, щоб допомогти Україні,
Однак він "не хотів би розкривати деталі й розповідати нашим опонентам про те, що ми маємо намір робити".
Кемерон відкинув побоювання, що постачання крилатих ракет може призвести до ескалації війни в Україні.
Цілком можливо накласти обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприятиме ескалації,
Він підкреслив, що Британія довіряє запевненням, наданим Україною, а також додав, що в Лондоні задоволені досягнутими домовленостями.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Баварії Зьодер закликав до нового голосування в Бундестазі щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну та відновлення їх виробництва для Бундесверу.