Міністр армії США та голова Пентагону мають напружені стосунки - FT

Міністр армії США Ден Дрісколл і голова Пентагону Піт Гегсет мають напружені відносини, що є "однією з найстрашніших таємниць" Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Як зазначає видання, причина полягає в полягає в амбітності Дрісколла: багато хто вважає, що він може претендувати на посаду Гегсета в разі його відставки.

За словами колишнього працівника Пентагону, ім’я якого не розголошується, Дрісколл справляє враження "наполегливої" і "серйозної" людини, а також "готової піти на певний ризик".

Він додав, що Дрісколл "безумовно, чітко дав зрозуміти", що хоче очолити Пентагон.

Водночас видання зазначає, що міністр армії США вміє підтримувати зв'язок з військовими, зокрема тому, що сам має досвід служби.

Нагадаємо

У Пентагоні США пропонують додати компанії Alibaba, Baidu та BYD до списку компаній, які, на його думку, становлять загрозу національній безпеці через їхні зв’язки з урядом Китаю.