Міністр армії США та голова Пентагону мають напружені стосунки - FT

15:10 • 3092 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 6218 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 9048 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 10567 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 11435 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 13026 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 13729 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 15363 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 25521 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 35631 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
Популярнi новини
Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини: Фастів знеструмлено, є поранені29 листопада, 06:37 • 11800 перегляди
Умєров і Кислиця вже вирушили до США для обговорення мирного плану Трампа29 листопада, 06:47 • 5082 перегляди
У рф заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у краснодарському краї, виникла пожежаVideo29 листопада, 07:36 • 9288 перегляди
Буданов прямує на переговори до США - The Economist29 листопада, 07:59 • 13806 перегляди
Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ12:55 • 7268 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 58877 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 46138 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 53754 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 52010 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 57982 перегляди
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 32776 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 50738 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 70406 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 102220 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 116741 перегляди
Міністр армії США та голова Пентагону мають напружені стосунки - FT

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Причина полягає в амбітності Дрісколла, який може претендувати на посаду Гегсета.

Міністр армії США та голова Пентагону мають напружені стосунки - FT

Міністр армії США Ден Дрісколл і голова Пентагону Піт Гегсет мають напружені відносини, що є "однією з найстрашніших таємниць" Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Як зазначає видання, причина полягає в полягає в амбітності Дрісколла: багато хто вважає, що він може претендувати на посаду Гегсета в разі його відставки.

За словами колишнього працівника Пентагону, ім’я якого не розголошується, Дрісколл справляє враження "наполегливої" і "серйозної" людини, а також "готової піти на певний ризик".

Він додав, що Дрісколл "безумовно, чітко дав зрозуміти", що хоче очолити Пентагон.

Водночас видання зазначає, що міністр армії США вміє підтримувати зв'язок з військовими, зокрема тому, що сам має досвід служби.

Нагадаємо

У Пентагоні США пропонують додати компанії Alibaba, Baidu та BYD до списку компаній, які, на його думку, становлять загрозу національній безпеці через їхні зв’язки з урядом Китаю.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Піт Гегсет
Financial Times
Пентагон
Китай