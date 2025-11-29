Міністр армії США та голова Пентагону мають напружені стосунки - FT
Причина полягає в амбітності Дрісколла, який може претендувати на посаду Гегсета.
Міністр армії США Ден Дрісколл і голова Пентагону Піт Гегсет мають напружені відносини, що є "однією з найстрашніших таємниць" Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Як зазначає видання, причина полягає в полягає в амбітності Дрісколла: багато хто вважає, що він може претендувати на посаду Гегсета в разі його відставки.
За словами колишнього працівника Пентагону, ім’я якого не розголошується, Дрісколл справляє враження "наполегливої" і "серйозної" людини, а також "готової піти на певний ризик".
Він додав, що Дрісколл "безумовно, чітко дав зрозуміти", що хоче очолити Пентагон.
Водночас видання зазначає, що міністр армії США вміє підтримувати зв'язок з військовими, зокрема тому, що сам має досвід служби.
