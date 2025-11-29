Министр армии США и глава Пентагона имеют напряженные отношения - FT

$42.190.00
15:10 • 3396 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 6706 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 9416 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 10740 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 11571 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 13099 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 13788 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15395 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 25551 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35669 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
публикации
Эксклюзивы
Зафиксированы последствия атаки в пяти районах Киевской области: Фастов обесточен, есть раненые29 ноября, 06:37 • 11983 просмотра
Умеров и Кислица уже отправились в США для обсуждения мирного плана Трампа29 ноября, 06:47 • 5424 просмотра
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожарVideo29 ноября, 07:36 • 9650 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США - The Economist29 ноября, 07:59 • 13998 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ12:55 • 7692 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 59007 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 46257 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 53857 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 52111 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 58108 просмотра
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Виталий Кличко
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Польша
Киевская область
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 32821 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 50790 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 70462 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 102270 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 116789 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Министр армии США и глава Пентагона имеют напряженные отношения - FT

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Причина заключается в амбициозности Дрисколла, который может претендовать на должность Хегсета.

Министр армии США и глава Пентагона имеют напряженные отношения - FT

Министр армии США Дэн Дрисколл и глава Пентагона Пит Хэгсет имеют напряженные отношения, что является "одной из самых страшных тайн" Вашингтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Как отмечает издание, причина заключается в амбициозности Дрисколла: многие считают, что он может претендовать на должность Хэгсета в случае его отставки.

По словам бывшего сотрудника Пентагона, имя которого не разглашается, Дрисколл производит впечатление "настойчивого" и "серьезного" человека, а также "готового пойти на определенный риск".

Он добавил, что Дрисколл "безусловно, четко дал понять", что хочет возглавить Пентагон.

В то же время издание отмечает, что министр армии США умеет поддерживать связь с военными, в частности потому, что сам имеет опыт службы.

Напомним

В Пентагоне США предлагают добавить компании Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, которые, по его мнению, представляют угрозу национальной безопасности из-за их связей с правительством Китая.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Пит Хегсетх
Financial Times
Пентагон
Китай