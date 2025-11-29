Министр армии США и глава Пентагона имеют напряженные отношения - FT

Министр армии США Дэн Дрисколл и глава Пентагона Пит Хэгсет имеют напряженные отношения, что является "одной из самых страшных тайн" Вашингтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Как отмечает издание, причина заключается в амбициозности Дрисколла: многие считают, что он может претендовать на должность Хэгсета в случае его отставки.

По словам бывшего сотрудника Пентагона, имя которого не разглашается, Дрисколл производит впечатление "настойчивого" и "серьезного" человека, а также "готового пойти на определенный риск".

Он добавил, что Дрисколл "безусловно, четко дал понять", что хочет возглавить Пентагон.

В то же время издание отмечает, что министр армии США умеет поддерживать связь с военными, в частности потому, что сам имеет опыт службы.

Напомним

В Пентагоне США предлагают добавить компании Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, которые, по его мнению, представляют угрозу национальной безопасности из-за их связей с правительством Китая.