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Мені за 70, і я можу пробігти 16 км за тренування: як біг покращує якість життя

Київ • УНН

 • 20646 перегляди

72-річний Яків Карпенко та 74-річний Микола Морочинський регулярно беруть участь у забігах, долаючи значні дистанції. Вони розповідають, як біг допомагає підтримувати фізичну форму та покращує якість життя у похилому віці.

Мені за 70, і я можу пробігти 16 км за тренування: як біг покращує якість життя

У неділю, 27 жовтня, на Трухановому острові в Києві відбудеться благодійний забіг "Run4Victory". Усі кошти, зібрані під час заходу, будуть спрямовані на потреби військових 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія". Своїми враженнями від заходів, що вже відбулися в Тернополі, Вінниці, Черкасах та Ладижині Вінницької області, поділилися одні з найстарших учасників "Run4Victory: 72-річний Яків Карпенко та 74-річний Микола Морочинський, передає УНН.

Деталі

Так, Яків Карпенко активно бере участь у забігах, продовжує тренуватися і долати значні дистанції. Чоловік почав займатися спортом ще в юності.

Я навчався у Вінницькому педагогічному інституті на факультеті фізичного виховання і закінчив його з відзнакою. Моїм основним напрямом був біг на середні дистанції: 800, 1500, 3000 метрів з перешкодами. Але іноді брав участь у довших забігах для різноманітності, наприклад, 5 кілометрів

- розповідає він.

Згодом Яків Іванович почав цікавитися марафонами. Найдовша дистанція, яку він подолав - 42 км 195 м. Усього таких забігів було пʼять.

"Останній мій марафон був років 15-18 тому. Я тоді зрозумів, що в селі важко серйозно готуватися до таких забігів. Щоб бігти марафон, треба за місяць набігати хоча б 400 кілометрів, а це тричі на тиждень по 20-25 кілометрів. В мене такої можливості не було", - говорить спортсмен.

Попри те, що зараз Яків Іванович живе в селі і має багато господарських справ, він продовжує регулярно тренуватися. Влітку тренується пʼять разів на тиждень, в інші пори року - чотири. Зазвичай це тренування на дистанції від 8 до 12 км.

"Зараз, коли мені вже за 70, я можу пробігти 12, а то й 16 кілометрів за тренування. Все залежить від того, скільки часу я можу виділити між іншими справами", - ділиться він.

Для чоловіка біг - не лише спосіб підтримувати фізичну форму, але й можливість зберегти здоров'я на довгі роки. Завдяки систематичним тренуванням організм справляється з фізичними навантаженнями краще, ніж у багатьох його однолітків.

"Сусіди часто звертають увагу, що я швидше виконую важку фізичну роботу на городі. Це результат багаторічних тренувань. Однак після 35 років організму потрібно більше часу на відновлення. Якщо молодим вистачає доби, то мені зараз потрібно мінімум півтори. Відпочинок - це також частина тренування, час для відновлення м'язів і нервової системи.

Мені вже за 70, я можу пробігти 12, а то й 16 кілометрів за тренування", - додає він.

Для 74-річного Миколи Морочинського біг став невід'ємною частиною життя. Незважаючи на вік, він бере участь у різних заходах і доводить, що регулярні заняття спортом підтримують не лише фізичну форму, але й настрій і життєву енергію. На останньому забігу в Ладижині на Вінниччині Микола Морочинський подолав дистанцію 2 км за 12 хв.

Спортсмен зізнається, що давно полюбив ранкові пробіжки і завжди знаходить час для підтримки фізичної форми. У молодості Микола Климович займався легкою атлетикою, отримав другий розряд.

"Тепер бігаю двічі на тиждень - це моя система, спосіб тримати себе у формі. Мій син зараз на фронті і я підтримую армію, беручи участь у благодійних забігах", - розповів чоловік.

Тренується Микола Морочинський кілька разів на тиждень. Це прогулянки або пробіжки довжиною близько 2 км. Нещодавно чоловік підкорив Говерлу - це було своєрідною підготовкою до участі в забігу.

Біг не під примусом, а в радість. Особливо коли біжиш на природі - у лісі чи на полі. Це задоволення від руху, яке важко пояснити словами. Я помічаю, що фізична активність підтримує тонус, дає енергію і створює гарний настрій. У мене завжди хороший апетит, краще сплю. Біг впливає на всі аспекти життя

- додає Микола Климович.

Регулярний біг допомагає йому залишатися в гарній фізичній формі.

"Мій син зараз на фронті і я підтримую армію, беручи участь у благодійних забігах", - додав він.

Благодійний забіг "Run4Victory" в Києвіорганізовують міжнародна компанія МХП, Благодійний фонд "МХП - Громаді" та спортивна спільнота "Характер".

Для людей з порушенням опорно-рухового апарату буде доступна спеціальна 2-кілометрова дистанція, участь у якій є безкоштовною. Інші учасники можуть зареєструватися на забіг, зробивши благодійний внесок.

Завдяки марафонам у Тернополі, Вінниці, Черкасах та Ладижині Вінницької області вдалося зібрати понад 2 млн грн на підтримку чотирьох бригад, що захищають Україну на різних напрямках фронту.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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