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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мне за 70, и я могу пробежать 16 км за тренировку: как бег улучшает качество жизни

Мне за 70, и я могу пробежать 16 км за тренировку: как бег улучшает качество жизни

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 11:19  •  2543 просмотра

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72-летний Яков Карпенко и 74-летний Николай Морочинский регулярно участвуют в забегах, преодолевая значительные дистанции. Они рассказывают, как бег помогает поддерживать физическую форму и улучшает качество жизни в пожилом возрасте.

В воскресенье, 27 октября, на Трухановом острове в Киеве состоится благотворительный забег «Run4Victory». Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на нужды военных 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия». Своими впечатлениями от мероприятий, которые уже состоялись в Тернополе, Виннице, Черкассах и Ладыжине Винницкой области, поделились одни из старейших участников «Run4Victory: 72-летний Яков Карпенко и 74-летний Николай Морочинский, передает УНН.

Детали

Так, Яков Карпенко активно участвует в забегах, продолжает тренироваться и преодолевать значительные дистанции. Мужчина начал заниматься спортом еще в юности.

Я учился в Винницком педагогическом институте на факультете физического воспитания и закончил его с отличием. Моим основным направлением был бег на средние дистанции: 800, 1500, 3000 метров с препятствиями. Но иногда участвовал в более длинных забегах для разнообразия, например, 5 километров

- рассказывает он.

Впоследствии Яков Иванович начал интересоваться марафонами. Самая длинная дистанция, которую он преодолел - 42 км 195 м. Всего таких забегов было пять.

«Последний мой марафон был лет 15-18 назад. Я тогда понял, что в селе трудно серьезно готовиться к таким забегам. Чтобы бежать марафон, надо за месяц набегать хотя бы 400 километров, а это трижды в неделю по 20-25 километров. У меня такой возможности не было», - говорит спортсмен.

Несмотря на то, что сейчас Яков Иванович живет в селе и у него много хозяйственных дел, он продолжает регулярно тренироваться. Летом тренируется пять раз в неделю, в остальное время года - четыре. Обычно это тренировки на дистанции от 8 до 12 км.

«Сейчас, когда мне уже за 70, я могу пробежать 12, а то и 16 километров за тренировку. Все зависит от того, сколько времени я могу выделить между другими делами», - делится он.

Для мужчины бег - не только способ поддерживать физическую форму, но и возможность сохранить здоровье на долгие годы. Благодаря систематическим тренировкам организм справляется с физическими нагрузками лучше, чем у многих его сверстников.

«Соседи часто обращают внимание, что я быстрее выполняю тяжелую физическую работу на огороде. Это результат многолетних тренировок. Однако после 35 лет организму нужно больше времени на восстановление. Если молодым хватает суток, то мне сейчас нужно минимум полтора. Отдых - это также часть тренировки, время для восстановления мышц и нервной системы.

Мне уже за 70, я могу пробежать 12, а то и 16 километров за тренировку», - добавляет он.

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Для 74-летнего Николая Морочинского бег стал неотъемлемой частью жизни. Несмотря на возраст, он участвует в различных мероприятиях и доказывает, что регулярные занятия спортом поддерживают не только физическую форму, но и настроение и жизненную энергию. На последнем забеге в Ладыжине Винницкой области Николай Морочинский преодолел дистанцию 2 км за 12 мин.

Спортсмен признается, что давно полюбил утренние пробежки и всегда находит время для поддержания физической формы. В молодости Николай Климович занимался легкой атлетикой, получил второй разряд.

«Теперь бегаю дважды в неделю - это моя система, способ держать себя в форме. Мой сын сейчас на фронте и я поддерживаю армию, участвуя в благотворительных забегах», - рассказал мужчина.

Тренируется Николай Морочинский несколько раз в неделю. Это прогулки или пробежки длиной около 2 км. Недавно мужчина покорил Говерлу - это было своеобразной подготовкой к участию в забеге.

Бег не под принуждением, а в радость. Особенно когда бежишь на природе - в лесу или на поле. Это удовольствие от движения, которое трудно объяснить словами. Я замечаю, что физическая активность поддерживает тонус, дает энергию и создает хорошее настроение. У меня всегда хороший аппетит, лучше сплю. Бег влияет на все аспекты жизни

- добавляет Николай Климович.

Регулярный бег помогает ему оставаться в хорошей физической форме.

"Мой сын сейчас на фронте и я поддерживаю армию, участвуя в благотворительных забегах", - добавил он.

Благотворительный забег «Run4Victory» в Киеве организуют международная компания МХП, Благотворительный фонд «МХП - Обществу» и спортивное сообщество «Характер».

Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата будет доступна специальная 2-километровая дистанция, участие в которой является бесплатным. Другие участники могут зарегистрироваться на забег, сделав благотворительный взнос.

Благодаря марафонам в Тернополе, Виннице, Черкассах и Ладыжине Винницкой области удалось собрать более 2 млн грн в поддержку четырех бригад, защищающих Украину на разных направлениях фронта.

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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