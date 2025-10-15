Матч "Італія-Ізраїль": пропалестинські протестувальники влаштували сутички з поліцією
Київ • УНН
Тисячі пропалестинських демонстрантів пройшли маршем в Удіне перед відбірковим матчем ЧС між Італією та Ізраїлем, вимагаючи заборони Ізраїлю у ФІФА. Акція завершилася сутичками з поліцією, попри перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.
У вівторок, 14 жовтня, тисячі пропалестинських демонстрантів пройшли маршем у північному італійському місті Удіне перед відбірковим матчем чемпіонату світу з футболу між Італією та Ізраїлем. Акція завершилась сутичками з поліцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За попередніми оцінками поліції, у марші взяли участь понад 5000 осіб. Організатори акції закликали світову футбольну організацію ФІФА заборонити Ізраїлю брати участь у всіх змаганнях. Вони заявили що збірна Ізраїлю з футболу підтримує "політику окупації палестинських територій".
Протестувальники несли 18-метровий палестинський прапор і великий червоний банер із гаслом демонстрації "Покажіть Ізраїлю червону картку". Зазначається, що акція продовжилась і після навіть після того, як Ізраїль і радикальне угруповання ХАМАС домовилися про перемир'я, що передбачало звільнення решти живих ізраїльських заручників і повернення палестинських в'язнів.
Нагадаємо
На початку вересня угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.